Robert García: Zurdo Ramírez vs. Benavídez será una gran pelea México

El entrenador Robert García aseguró que el posible enfrentamiento entre los campeones Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y David Benavídez en peso crucero será una gran pelea para el pueblo de México.

En una entrevista con ESNEWS, García no ocultó su emoción por este combate que pondría de frente a dos de las máximas figuras del boxeo mexicano el próximo 2 de mayo.

“Zurdo tiene grandes cualidades. Es el campeón crucero y ahora Benavídez lo está retando, es asombroso, será una gran pelea para México”, dijo el famoso entrenador.

Zurdo Ramírez y David Benavídez podrían enfrentarse a mediados del 2026. Crédito: Etienne Laurent | AP

Luego de su dominante triunfo ante Anthony Yarde el pasado fin de semana, David Benavídez confirmó que peleará en el 2026 contra el campeón unificado de peso crucero, para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos han expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Yuniel Dorticos en su último duelo, y ahora hará una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra su hombro tras someterse a una cirugía.

Momento en el que David Benavídez conecta un devastador gancho a la quijada del británico Anthony Yarde en el round 7 para obligar al réferi a intervenir y decretar el nocaut técnico. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso semicompleto del CMB y ahora podría pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la OMB y la AMB tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

