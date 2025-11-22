David Benavídez noquea a Yarde y anuncia pleito con Zurdo Ramírez

Tras dos peleas en peso semicompleto en las que no pudo noquear, lo cual generó algunos cuestionamientos acerca de su real poderío en las 175 libras, David Benavídez demolió al británico Anthony Yarde la noche del sábado en una convincente actuación del llamado “Monstruo Mexicano”, quien luego hizo un anuncio importante.

Tras noquear a Yarde en el round 7 para coronar una pelea que dominó a su antojo en Arabia Saudita, David Benavídez dijo que brincará a peso crucero para enfrentar el 2 de mayo a Gilberto “Zurdo” Ramírez, en lo que será una guerra mexicana en el ring. El sinaloense Ramírez es el monarca unificado (AMB, OMB) de las 200 libras.

🚨 FIGHT ANNOUNCEMENT! 🚨



David Benavidez just announced he's moving up to cruiserweight to fight Gilberto "Zurdo" Ramirez! 🇲🇽#RINGIV | @RingMagazine▪️ pic.twitter.com/N9qCaQUcFt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 23, 2025

David Benavídez demuestra por qué es un peleador superior

Pero para hacer posible dicho duelo en Las Vegas que desde ahora luce imperdible, Benavídez necesitaba hacer su trabajo en la ANB Arena de Riad (donde ya era la mañana del domingo) contra un hombre muy fuerte, realmente con cuerpo de fisicoculturista, y que llegaba con marca de 27-3 y 24 nocauts.

Benavídez no tiene un físico tan impresionante, pero cuando está al ataque en el ring no hay muchos -o ninguno- como el hombre de sangre mexicana y ecuatoriana nacido en Phoenix.

Yarde conectó algunas derechas potentes al rostro de Benavídez. Éste dijo que eso lo provocó.

“¿Quieres una agarrón?, entonces tengamos uno. Y ustedes vieron lo que hice”, relató el campeón unificado de los semicompletos al ser entrevistado luego de mejorar su récord a 31-0 (25 nocauts). “La gente quería ver el nocaut… decían que no podía noquar a este hombre, que no tenía poder en 175”.

El poder de Benavídez es considerable, pero lo que realmente lo pone en un nivel superior es la combinación de poder y la velocidad para soltar golpes. Incluso en peso semicompleto, el “Monstruo Mexicano” es capaz de soltar combinaciones electrizantes y repeticiones que no son comunes en pesos grandes. Su volumen y velocidad de golpes es simple y sencillamente inigualable para un hombre de esa talla física. Nadie ha podido descifrarlo.

David Benavídez celebra con su equipo su triunfo 31 (25 por nocaut) luego de apalear al británico Anthony Yarde y defender exitosamente su campeonato mundial de peso semicompleto. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

Ráfaga de 15 golpes seguidos del “Monstruo Mexicano”

Benavídez soltó más -normal en él- y conectó más que Yarde en los primeros tres rounds, pero se puede decir que el gigante de Londres estaba logrando su objetivo de evitar que su rival pudiera hilvanar combinaciones. Incluso lo hizo ver incómodo por momentos.

Pero un golpe final en ese tercer asalto, tras el cual Benavídez miró a Yarde para avisarle de que lo había conectado fuerte, marcó el inicio de su real dominio.

Benavídez cerró el round 4 con una ráfaga de unos 15 golpes de izquierda seguidos mientras Yarde sujetaba el brazo derecho del campeón mundial; una espectacular metralla de golpes permitida por el réferi Hector Afu que emocionó al público.

Yarde empezó a baja la guardia y sin embargo conectó de derecha a Benavídez al abrir el round 6 para luego llevarlo por primera vez contra las cuerdas. El hombre de 28 años se repuso de la embestida y terminó apaleando al retador en el minuto final, quebrando su defensiva con golpes a dos manos, haciendo salpicar la abundante sangre del británico.

David Benavidez went to Riyadh for a DEMOLITION job 😈#RINGIV | @RingMagazine▪️ pic.twitter.com/3EGYQpo9Qq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 23, 2025

“Eres un león”, le decían a Yarde, quien enseguida fue noqueado

“Eres un guerrero, eres un león”, le decían a Yarde en su esquina para tratar de motivarlo en vista de la situación. Lo que vino a continuación fue el final de su noche.

Luego que el referi Hector Afu pidió a un médico revisar a Yarde antes de empezar el round 7, Benavídez lo acorraló por enésima ocasión en la pelea y empezó a abusar de él con fuertes derechas. Yarde sintió la pegada y empezó a ir hacia abajo mientras se tapaba el rostro. Un golpe del campeón llegó cuando su rival tenía una rodilla en la lona, por lo que le descontaron un punto.

Benavídez ni se inmutó y muy pronto acabó la pelea con otra lluvia de golpes teniendo a su oponente contra las cuerdas, incluyendo un gancho de izquierda fulminante que hizo ver a Yarde con la mirada pérdida. El réferi intervino de manera correcta para el nocaut técnico a los 1:51 minutos del round 7.

Sigue leyendo:

– Jesse Rodríguez ofrece recital de boxeo y le quita lo invicto al argentino “Puma” Martínez

– A los 16 años, “El Güerito de Tepito” debuta como boxeador profesional y lo hace bien

– José Benavídez padre: “Todo mundo sabe que Canelo Álvarez ya está acabado”