“Bam” Rodríguez se perdió el nacimiento de su bebé para sumar otro título mundial

En otra fantástica exhibición de una carrera que cada vez es más impresionante, Jesse “Bam” Rodríguez agregó otra corona a su vitrina de títulos del mundo al noquear al duro argentino Fernando “El Puma” Martínez en la cartelera encabezada por David Benavídez en Riad, Arabia Saudita.

“Bam” Rodríguez coronó otra magistral lección de boxeo al noquear al argentino Martínez con una izquierda a la quijada en el round 10 para quitarle lo invicto y también su cinturón de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Pero tal vez lo más impresionante del triunfo del hombre de 25 años nacido en San Antonio, Texas, es que lo hizo apenas tres días después del nacimiento de su hijo Milo, el cual se perdió para cumplir con su compromiso del otro lado del mundo.

“Es difícil para mí, pero valió la pena”, dijo un Rodríguez con lágrimas en los ojos sobre no estar con su pareja para el nacimiento del niño. “Él entenderá cuando sea un poco mayor. Lo hice por él, por mi hija, por mi novia”.

Rodríguez (23-0, 16 KOs), quien defendía sus coronas supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), fue capaz de enfocarse en su trabajo sabiendo que el pequeño Milo y que su novia se encontraban bien en casa tras el parto. Y en cuanto la campana sonó, él mostró una amplia superioridad sobre un hombre de 34 años que estaba invicto.

“El Puma” Martínez (18-1), del barrio de La Boca en Buenos Aires, soltó algunos zarpazos en el primer round, incluso provocando cánticos de “Pu-ma, Pu-ma” en la arena ANB de Riad. Pero “Bam” Rodríguez rápido neutralizó esos cañonazos del sudamericano para imponer condiciones con su amplio repertorio de golpes, precisión quirúrgia y superior técnica de boxeo.

Rodríguez, sin embargo, visitó brevemente la lona en el round 2 cuando puso un guante en el suelo tras un aparente golpe simultáneo. El réferi ni siquiera detuvo las acciones, lo cual fue un error de su parte, pues al menos debió haber indicado que la caída fue accidental.

Segundos después, el argentino Martínez fue quien cayó al fallar un golpe y perder el equilibrio. Tampoco hubo caída oficial.

El peleador argentino Fernando “El Puma” Martínez no pudo levantarse en el rund 10 y fue decretado el nocaut de Jesse “Bam” Rodríguez para unificar títulos de peso supermosca. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

Rodríguez fue superior en cada uno de los asaltos, con su impecable movimiento de pies, habilidad para encontrar ángulos y distribuir su castigo a la cabeza y al cuerpo. Desde el round 3 empezó a desmantelar a Martínez, quien se quejaba mucho de la nariz, a cual al parecer fue fracturada.

Pero peleando con orgullo, “Puma” Martínez se mantuvo en la pelea ante un campeón en plenitud, con una calma tremenda para operar en el ring que contrastaba con su violento golpeo.

El final del pleito vino en el round 10 cuando Rodríguez eludió una derecha de su rival para contragolpearlo con una izquierda perfectamente colocada. El argentino cayó de espaldas y ya no pudo levantarse a tiempo para el KO justo a la mitad del episodio.

“Bam” Rodríguez confirmó que es uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo. Le falta el campeonato de la FIB para convertirse en monarca indiscutible, y su ascenso a divisiones superiores es inminente.

