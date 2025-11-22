“El Güerito de Tepito” debuta a los 16 años en el boxeo profesional con triunfo

Juan Pérez, el niño boxeador de México cuya historia conmovió a muchos, incluyendo Canelo Álvarez, realizó este sábado su debut profesional a los 16 años. La carrera de “El Güerito de Tepito” comenzó con un buen triunfo en Arabia Saudita dentro dee la cartelera encabezada por David Benavídez.

“El Güerito de Tepito” -su nombre en el boxeo a propósito del barrio de la Ciudad de México del que proviene- dominó los cuatro rounds de su pleito con Barker Ssewanyana, un joven peleador de Uganda, para obtener el triunfo por decisión unánime en peso gallo.

Aunque su plan era debutar como profesional en 2026, las cosas se dieron para que “El Güerito de Tepito” adelantara su estreno, el cual fue posible en Arabia Saudita a pesar de su corta edad. Él quiere llegar a ser campeón mundial y emular a hombres como Canelo Álvarez, quien la cobijó en años anteriores para motivarlo a buscar su meta.

Imagine making your professional boxing debut at the age of 16! 😳



🎟️ Buy RING IV NOW HERE –> https://t.co/FoiaUucafv#RingIV | Nov 22 | Live Exclusively on DAZN | @RingMagazine pic.twitter.com/TOcgvTOQSw — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 22, 2025

Sin embargo, el debut del joven mexicano fue con el equipo de David Benavídez, y “El Güerito de Tepito” se vio que estaba listo. Él salió al ring con ropa de Bob Esponja (SpongeBob), el tema musical “El Toro Encartado” y una sonrisa que no podía ocultar.

Y desde el primer campanazo se fue al frente en contra del ugandés Ssewanyana, un púgil técnicamente limitado, pero difícil por su estilo defensivo y por ser muy bajo de estatura. Además, vestía los pantaloncillos demasiado arriba, prácticamente hasta el pecho, delimitando el espacio para que el mexicano pudiera tirarle golpes al cuerpo.

“El Güerito de Tepito” empezó soltando mucho jab con su mayor alcance y también buscando el hígado. Su entrenador José Benavídez le decía luego del primer round: “Al higadito, higadito… lo estás haciendo bien, güey”, mientras el joven se mantenía de pie en la esquina tras sus primeros minutos como profesional.

The 16 year old putting on a clinic 🔥



🎟️ Buy #RingIV: Night of Champions NOW at https://t.co/FoiaUucafv | Nov 22 | Live exclusively on DAZN | @RingMagazine ◾ pic.twitter.com/qEp4DXChM8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 22, 2025

Pero luego se olvidó del jab y comenzó a intentar con ganchos y uppercuts. Fue el upper lo que mejor le funcionó, conectando algunos de ellos ante un rival que se cubría bien y que cuando sentía presión abrazaba.

Barker Ssewanyana, que ahora tiene marca de 1-2-1, fue penalizado con un punto por el réferi mexicano Miguel Ángel Canul por sujetar demasiado a ru rival, quien en el último round fue más efectivo para mantener la distancia. Las tres boletas de los jueces fueron de 40-35.

Juan “El Güerito de Tepito”, quien empezó a boxear a los 10 años para aprender a defenderse en el barrio, no pudo debutar con nocaut, pero se le vio con buena actitud, buen repertorio y excelente forma física.

El peleador de la Ciudad de México se ve a su corta edad como un verdadero boxeador, serio, no como una “mascota”, y por supuesto nunca olvidará su primer pleito profesional en un evento internacional muy lejos de casa.

