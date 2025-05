El “Guerito” de Tepito, busca emular al “Canelo” Álvarez para alcanzar el éxito en el boxeo

Hay ejemplos que inspiran y para el adolescente Juan, más conocido como el “Guerito de Tepito”, el ejemplo de Saúl “Canelo” Álvarez, multicampeón de boxeo, es un ejemplo a seguir para tratar de emular el éxito del púgil jalisciense y porque no, en un corto tiempo mostrar sus cualidades en el cuadrilátero.

Por estos proyectos y porque su historia de vida podría ser un ejemplo a seguir, La Opinión” tuvo la oportunidad de conocer los proyectos de este adolescente que radica en el barrio bravo de Tepito y que cada día lucha por encarar su complicado ambiente social y tratar de generar el reconocimiento que ahora goza el famoso “Canelo” Álvarez que este sábado subirá al cuadrilátero en busca de convertirse en el campeón absoluto de los pesos medianos.

¿Qué opinas de este evento y de la pelea del Canelo, que yo sé que es tu gran amigo?

Es un gran evento, es una gran cartelera y estoy muy emocionado de verlo pelear y muy emocionado de visitar este nuevo país. Estoy muy contento.

Háblame un poco de Saúl, ¿Cómo te ha influenciado, cómo te ha inspirado Canelo Álvarez?

El Canelo, desde que yo empecé a boxear, me ha inspirado, es una figura para mí en el boxeo. Un ejemplo para crecer y después de haberlo conocido el año pasado en Las Vegas, me motivó para estar hoy aquí y ahora me motiva más para echarle más ganas.

¿Eres afortunado por todo el apoyo que te ha dado el Canelo y sobre todo el moral?

Es mucha motivación y eso es lo que me da más para seguir entrenando muy fuerte.

¿Qué es lo que más te impresiona de alguien como el Canelo Álvarez?

Pues toda la bondad que tiene, toda la gente que tiene atrás todo el nivel y eso es lo que me motiva.

¿Cuántos años tienes Juan?

Tengo 15 años y empecé a los 10 a boxear, pero espero pronto iniciar mi carrera

¿Por qué te dedicaste al boxeo?

Empecé a boxear como algo de defensa personal, después ya peleé por un cinturón, y después ya quise más cinturones.

¿Te vas a dedicar al boxeo?

Claro que sí, es mi sueño ser campeón mundial igual que el Canelo.

¿El sitio donde naciste, de tu barrio, de Tepito, han salido muchos campeones y muchos peleadores muy grandes, algunos campeones del mundo, piensas seguir su ejemplo?

Claro, pero tengo que trabajar muy duro.

¿Cómo es la actitud de tu barrio?

Es una cultura dura, en el barrio se crece con los guantes de boxeo puestos entrenando más fuerte y espero hacerlo todos los días para llegar a ser campeón mundial.

¿Alguna vez ha estado en peligro, ya que Tepito es un barrio bravo?

Sí, sé que es un barrio bravo, pero ahí vivo. Ahí está mi gente que me apoya. Ahí está toda mi gente, mi barrio donde me siento seguro.

¿Entonces el barrio te defiende?

Claro que sí, ya me conocen.

¿Finalmente que sigue para ti, cuál es tu plan en el boxeo, sé que entrenas muy duro, pero cuáles son tus planes este año y el siguiente?

Seguir entrenando, seguir consiguiendo más peleas de exhibición, de sparring, de amateur y para el próximo año, ya estar, como profesional.

¿Alguien de profesionalismo se ha acercado a ti para hablar del futuro?

Sí, claro que sí, he tenido varias propuestas, pero hay que prepararse muy duro en donde espero ser el mejor.

¿Cuál sería tu último mensaje?

Hay que echarle muchas ganas, apoyar a los jóvenes, como yo que quieren perseguir sus sueños y todo se puede lograr con sacrificio y disciplina, con trabajo duro.

