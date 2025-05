Canelo ahora quiere darle una paliza a Scull por hablar de más en Arabia

RIAD, Arabia Saudita – Está claro que cuando un rival de Canelo Álvarez hace el menor comentario que pudiera ser interpretado como ofensivo, simplemente no va a pasar de largo. El cubano William Scull se atrevió a provocar al mexicano, quien este jueves le ha advertido con severidad.

“Él dice que me va a comer, pero lo único que se va a comer es esto”, dijo Canelo Álvarez señalando a su puño durante la última conferencia de prensa antes del pleito del sábado. “Todos hablan mierda, pero cuando están adentro del ring es algo diferente… Esto no es nada nuevo para mí, pero para él seguro que va a ser algo diferente”.

Durante la conferencia trascendió que la hija de 7 años de Canelo, María Fernanda, se había enfadado al escuchar que Scull dijo que se comería a su padre en el ring. Ella y varios familiares de Álvarez estuvieron presentes en el evento. La pequeña subió al escenario con su papá y posaron juntos con los cinturones de campeón.

María Fernanda, hija de Canelo Álvarez, le ayuda a cargar sus cinturones de campeón mundial durante la conferencia de prensa en Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano se enfrentará a William Scull. Crédito: Ricardo López J. | Impremedia

Canelo quiere llegar como campeón indiscutible contra Crawford

La pelea unificatoria del campeonato mundial supermediano encabeza el nutrido fin de semana del Cinco de Mayo en el boxeo. Canelo expondrá sus títulos versiones CMB, AMB y OMB. Scull pone en juego el cetro de la FIB, que el tapatío quiere recuperar para volver a ser monarca indiscutible de las 168 libras.

“Es una pelea muy importante para mí, en convertirme dos veces (campeón) indiscutido y es lo único que tengo ahorita”, dijo Álvarez (62-2-2), quien admitió que aunque su rival no es una estrella del boxeo le interesa mucho volver a ser dueño de los cuatro cinturones de peso supermediano y poder llegar como campeón indiscutido a la superpelea de septiembre contra Terence Crawford (41-0), combate que aún no es oficial.

En el encuentro con los medios realizado en un megacomplejo de entretenimiento de Riad llamado Boulevard City, Scull (23-0) dijo que siempre ha estado listo para recibir una oportunidad como la del sábado. El cubano de 32 años agradeció a Canelo por tomar el pleito y luego reflexionó sobre su camino hasta poder subirse al ring con la mayor estrella del boxeo actual.

“Yo salí de Cuba hace 23 años, brinqué cuatro países, me enfrenté a culturas diferentes… y hoy gracias a Dios soy campeón mundial y hoy puedo hacer una pelea unificada con el campeón Saúl, así que lo que digan no me preocupa, yo vengo a hacer mi trabajo y a demostrar que sí se puede”.

Para la pelea en Arabia, Canelo piensa despertarse a las 3 pm

La primera pelea de Canelo Álvarez en Arabia Saudita -y la primera fuera de México y Estados Unidos- ha implicado un proceso de adaptación para él, particularmente en cuanto a los horarios y el clima. Durante la conferencia del jueves, Canelo reveló que el sábado se despertará alrededor de las 3 de la tarde hora de Riad. Se estima que estará subiendo al ring alrededor de las 6 am (del domingo) hora local, que serían las 8 pm hora del Pacífico (11 pm Este).

“No sé a qué hora tengo que llegar a la arena realmente. Creo que tengo que llegar 3, 4 horas antes. Pues a la hora que tenga que llegar”, agregó Canelo, quien arribó a la capital de Arabia Saudita tres semanas antes del combate. “Nada es difícil cuando te acostumbras. Ahora sí que a todo se acostumbra uno menos a no tragar”.

La función marcará la primera presentación de Álvarez bajo su contrato promocional con Riyadh Season, la marca árabe que cada vez se consolida más en el negocio boxeo y podrá ser vista en los Estados Unidos a través de DAZN.

“Me han tratado muy bien”, le dijo Álvarez a La Opinión acerca de esta experiencia. “Estoy muy contento, agradecido con todo el trato que me han dado aquí, pues una experiencia nueva”.

Canelo aclara que no es seguro que Cristiano Ronaldo lo vaya a ver

El legendario peleador de 34 años aclaró que no es seguro que Cristiano Ronaldo, a quien considera un amigo, pueda estar en el evento como su invitado debido a situaciones relacionadas con el fútbol para el astro portugués, aunque no detalló al respecto.

“Oajlá que tenga la oportunidad de estar y si no, ya será para la otra. No va a ser la última”, apuntó.

Por su parte, Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, desestimó cualquier reto o dificultad nueva por pelear en esta parte del mundo.

“Vamos a seguir trabajando de la misma manera y por eso Saúl ha logrado lo que ha logrado, porque se ha disciplinado siempre y esta va a ser una pelea más, pero la tomamos con mucha responsabilidad”, afirmó Reynoso, quien luego habló sobre el oponente de su inseparable compañero.

“Es un peleador cubano de gran escuela, pero nosotros venimos aquí a ganar, tenemos muchísimos planes y William Scull va a ser un escalón más para la carrera de Saúl“.

