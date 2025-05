Canelo Álvarez reveló cómo es su relación con Cristiano Ronaldo

Saúl Álvarez volverá a subirse al ring este sábado 3 de mayo. El peleador mexicano se enfrentará a William Scull en Riad, Arabia Saudita. Esta será la primera pelea profesional de Canelo fuera de México y Estados Unidos. Este combate contará con un espectador especial: Cristiano Ronaldo.

El propio Canelo Álvarez confirmó la presencia del delantero del Al Nassr. El boxeador mexicano reconoció estar contento de que CR7 pueda ser espectador del combate y lo calificó como un “gran amigo”.

“La verdad estoy muy contento, obviamente orgulloso y toda mi admiración para él, lo sabe, es amigo mío y estoy agradecido de que vaya a estar“, dijo el Canelo en un video compartido por Claro Sports.

¿'EL COMANDANTE' VERÁ PELEAR AL CANELO? 👀🇲🇽🥊 Saúl 'Canelo' Álvarez contestó algunas preguntas previo a su primer pelea fuera de Norteamérica donde enfrentará a William Scull

Los rivales del Canelo

En los últimos años se ha cuestionado el nivel de los contrincantes de Saúl Álvarez. Analistas y exboxeadores consideran que el Canelo no enfrenta a los peleadores de mayor nivel del momento. Uno de los más exigidos es David Benavídez. Pero el mexicano considera que la culpa es de sus oponentes por la forma cautelosa en la que afrontan los combates contra él.

“Es incluso más difícil. Para una buena pelea siempre se necesitan dos boxeadores, tener lo mismo, ir a pelear, y dicen que yo soy el que no da buenas peleas. Dicen que son aburridas, pero necesitas un rival que no solo suba a sobrevivir (los 12 rounds). Es siempre más sobre mí el hacer una buena pelea que sobre mi rival”, explicó Canelo para The Ring Magazine.

Uno de los posibles incentivos para elegir a William Scull y a sus rivales siguientes puede estar ligado a los beneficios económicos. A “costillas” del negocio con el jeque árabe, Turki Al-Sheikh, Canelo ganará hasta $400 millones de dólares por sus próximas 5 peleas.

Después de perder con Dmitry Bivol en 2022, Saúl Álvarez ha ganado todos sus siguientes combates. El mexicano se ha enfrentado a Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía y Edgar Berlanga.

