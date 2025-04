William Scull sobre críticas de Márquez y De la Hoya: “Me duele”

William Scull, campeón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aseguró que le dolieron las críticas recibidas por Juan Manuel Márquez y Óscar de la Hoya porque ambos son boxeadores que vienen de abajo como él.

En una entrevista con TUDN, Scull expresó que su lugar como campeón y oponente de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se lo ganó con mucho esfuerzo, pero entiende que no lo conozcan porque no tiene mucho apoyo mediático.

“No me genera nada, lo que sí me molesta es que son boxeadores que vienen de abajo, igual que uno, que vienen de cero, ¿no? Sinceramente, la historia mía como cada peleador ha sido difícil. Yo he estado en cuatro países diferentes ganándole a todo el mundo. Que hoy sea campeón mundial, ellos dicen desconocido, está bien, porque no he tenido el apoyo de la televisión o de una gran promotora”, dijo.

Canelo Álvarez está listo para su pelea contra William Scull. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

“Sinceramente me duele que unos boxeadores que vengan de la pobreza o de la miseria, o de abajo como mismo vengo yo, hablen y se manifiesten así. Pero bueno, creo que no sé si la personalidad o que tienen algo en contra de Canelo a lo mejor no es en contra mía, pero bueno, respeto su criterio y su forma de ser, eso es problema de ellos porque yo sé bien quién soy y lo que he logrado”, agregó.

Recordemos que Óscar de la Hoya y Juan Manuel Márquez criticaron duramente la elección de William Scull como el siguiente oponente de Canelo Álvarez porque es un boxeador desconocido para el público y con poca experiencia.

Antes de su pelea con Edgar Berlanga, Canelo Álvarez fue ordenado por la FIB a defender el título frente a Scull, su retador obligatorio. Como el cubano no es conocido por los fanáticos y el mexicano tenía otros intereses, ambos llegaron a un acuerdo para que se hiciera a un lado y el organismo lo despojó del cinturón.

Scull conquistó el cinturón de la FIB el pasado mes de octubre y después que el mexicano anunció su contrato con Arabia Saudita, se confirmó el combate. Ahora el cubano tendrá la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez para unificar los títulos de la categoría y arruinar sus planes, ya que de ganar el mexicano la próxima pelea sería contra Terence Crawford en septiembre.

Canelo Álvarez y William Scull pelearán el 3 de mayo. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

William Scull, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el monarca oficial de la FIB en las 168 libras. El cubano tiene marca invicta después de 23 peleas, nueve de ellos por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

