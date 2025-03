Cristiano Ronaldo y Chicharito, ¿cómo era su relación en el Real Madrid?

Javier Hernández tuvo la oportunidad de jugar en el Real Madrid. Chicharito coincidió con grandes futbolistas en el conjunto merengue. Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo. El atacante mexicano reveló cómo fue su relación con el delantero portugués.

En una entrevista con Julio Maldonado, para Mundo Maldini, Chicharito habló sobre su paso por el Real Madrid. El atacante mexicano describió su experiencia compartiendo vestuario con CR7. Javier Hernández afirmó haber tenido una buena relación.

“Todos sabemos lo que es Cristiano Ronaldo, pero yo tuve muchas pláticas con él porque coincidíamos en temas de recuperación, en ciertos momentos donde no había gente, y ahí se hacía más vulnerable, platicábamos muchas cosas en común, historias en el Manchester. Sí, tuve muy buena relación con él. Me sorprendió para bien porque creo que cuando había más intimidad, permitía mostrarte un lado que no se podía permitir“, dijo Chicharito.

Chicharito en el Real Madrid

En septiembre de 2014, Javier Hernández fue anunciado como refuerzo del Real Madrid. El mexicano llegó al conjunto merengue después de su nivel mostrado en el Mundial de Brasil 2014. Chicharito recordó que no fue visto por encima del hombro, pues los jugadores del club conocían el pasado del azteca, exjugador del Manchester United.

“Todos mis compañeros me respetaron un poquito más porque venía del Manchester United, ya sabían que había jugado ahí y aparte gané premios. Todo eso ayudó a mi adaptación. Respetan a todos, pero de dónde vienes y qué has hecho ayudan a que tus compañeros confíen en ti”, recordó.

Chicharito reconoció que no es uno de los futbolistas con mejor técnica, pero eso lo compensa con trabajo. Su mentalidad lo llevó a ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti e incluso le permitió ser titular en varios encuentros.

“No soy de estos jugadores con un talento técnico superdotado, que muchas veces me ha criticado, pero he sido un currante desde que salí del vientre de mi madre. Me gané el respeto, porque a pesar de jugaba un minuto decía ‘voy a currar’. Cuando se lastiman Bale, Benzema y no hay de otra, Ancelotti empieza a confiar en mí, siendo titular. Jugué 12 partidos de titular“, concluyó.

En total, Chicharito vio acción en 33 partidos con la camiseta del Real Madrid. En 1,358 minutos dentro del campo, el futbolista de las Chivas de Guadalajara logró marcar 9 goles y conceder 9 asistencias. Javier Hernández aprovechó al máximo los pocos minutos en los que recibía la oportunidad de jugar con el conjunto merengue.

Sigue leyendo:

– Kylian Mbappé habló sobre cómo quedó su relación con Nasser Al-Khelaïfi

– Marco Fabián respaldó a Chicharito por su presente en las Chivas

– Ángel Di María le soltó la mano a Cristiano Ronaldo

– ¿Messi y Cristiano Ronaldo juntos en el Mundial de Clubes?