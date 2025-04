Canelo Álvarez: “A los 37 o 38 años es el momento de retirarme”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, mencionó que dentro dos o tres años podría estar tomando la decisión de retirarse definitivamente del boxeo profesional.

En declaraciones a TMZ, Canelo Álvarez comentó que ya ha logrado todo lo que ha querido como boxeador y también ha ganado mucho dinero, pero quiere seguir disfrutando unos años más en el deporte.

“En el boxeo, ya lo he logrado todo. He peleado contra todos. He peleado contra los mejores. He ganado muchos títulos en diferentes categorías de peso. He sido el rey libra por libra, el boxeador del año; todo. Si hablamos de dinero, nunca es suficiente. Pero no se trata solo de dinero. Se trata de disfrutarlo todo“, dijo.

Canelo Álvarez es campeón unificado de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

“Sigo disfrutando del boxeo. Por eso estoy aquí. Pero si hablamos de dinero, nunca es suficiente. Pero no pienso en ganar una cantidad específica de dinero y luego retirarme; no. Voy a hacer lo mío, y entonces, a los 37 o 38 años, es el momento de retirarme”, agregó.

Canelo Álvarez ha dejado claro en varias entrevistas que todavía le quedan muchas cosas por hacer en el boxeo antes de anunciar que colgará los guantes. De hecho el mexicano acaba de firmar un contrato de cuatro peleas con Turki Alalshikh, lo que le garantiza unos dos años más de acción.

Después de anunciar su asociación con Arabia Saudita, el tapatío buscará coronarse campeón indiscutido de las 168 libras por segunda vez cuando enfrente al cubano William Scull, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el 3 de mayo en el Riad.

Si vence al cubano, Canelo Álvarez protagonizará una superpelea con Terence Crawford, excampeón indiscutido de dos divisiones de peso, el 13 de septiembre. Para el 2026, hay muchos nombres que quieren subir al ring con el mexicano y se espera que David Benavídez pueda ser uno de ellos, ya que los fanáticos quieren verlos pelear.

Canelo Álvarez enfrentará primero a William Scull el 3 de mayo. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

