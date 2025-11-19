Pitbull Cruz promete dejar el alma en el ring contra Roach

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), prometió dejar el alma en el ring cuando enfrente a Lamont Roach Jr. el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En una conferencia de prensa virtual, Pitbull Cruz aseguró que hará todo lo que haga falta para llevarse el triunfo y le advirtió a Roach Jr. que tiene el poder suficiente para noquearlo.

“Voy a dejar el alma en el ring. Voy a ir a por ello, asalto tras asalto, sin importar lo difícil que se ponga. Se trata de darle a los fans lo que se merecen. Gervonta Davis, Roach y yo somos tres peleadores completamente diferentes. Espero que Roach venga listo para pelear, porque será muy distinto a lo que vio en marzo contra Gervonta”, dijo.

Lamont Roach Jr. confía en que puede vencer a Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Lamont dice que me va a noquear, así que voy a ir tras él con todo lo que haga falta. Mi potencia siempre ha estado presente y lo he demostrado en cada pelea que he tenido. Veremos si Roach puede entrar al ring y resistir mi poder el 6 de diciembre”, agregó.

Los dos ex rivales de Tank Davis medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. prometen dar una gran pelea en diciembre. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Sigue leyendo:

· Lamont Roach Jr. promete propinarle la peor paliza a Pitbull Cruz

· Pitbull Cruz y Lamont Roach acuerdan pelea para diciembre, según reportes

· Pitbull Cruz vence por amplia decisión al sustituto Omar Salcido