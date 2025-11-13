Pitbull Cruz: Ganar es la única opción contra Roach

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que ganarle a Lamont Roach Jr. es la única opción viable el próximo 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En una entrevista con Top Rank, Pitbull Cruz indicó que su objetivo es vencer de forma contundente a Roach Jr. y para eso se está preparando fuertemente en los entrenamientos.

“Ganar es la única opción este 6 de diciembre. Ya sea por nocaut o por puntos, debe ser una victoria decisiva. Sé que no habrá margen de error y que nuestro deber será prevalecer en un round a la vez… Mi equipo entero está enfocado en un objetivo singular: ganar a toda costa”, dijo.

Lamont Roach Jr. está seguro de que vencerá a Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Nosotros estamos bien al tanto de que tendremos un oponente de alto calibre enfrente nuestro y sabemos que no podemos darnos el lujo de subestimar su habilidad boxística. Estamos estudiando todas sus peleas anteriores para asegurarnos de conocer lo bueno y lo malo de él. Nos estamos fortaleciendo día tras día, estando cada vez más confiados de que terminaremos con el brazo en alto el 6 de diciembre”, agregó.

Los dos ex rivales de Tank Davis medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. prometen dar una gran pelea en diciembre. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

