Ryan García firma contrato y confirma pelea titular con Barrios

Ryan García firmó contrato y confirmó que peleará por el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el campeón Mario Barrios en sus redes sociales.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, García anunció que su pelea contra Barrios se llevará a cabo el 21 de febrero y aseguró que está listo para esta nueva oportunidad de coronarse como campeón.

“Voy a pelear por el verdadero cinturón de campeón del CMB contra Mario Barrios el 21 de febrero. Prepárense, porque voy para allá. Mario Barrios voy por ti”, dijo.

Anteriormente, King Ry había expresado su interés en enfrentar al campeón del CMB para hacerse con el título y buscar un combate por dinero contra Manny Pacquiao o una revancha con Rolly Romero. Esta noticia no ha caído muy bien en los fanáticos porque piensan que el californiano está recibiendo una oportunidad injusta.

Recordemos que Ryan García viene de perder contra Rolly Romero el pasado mes de mayo. El peleador de raíces puertorriqueñas lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, ‘Rolly’ conquistó el cinturón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Esta fue la tercera vez que King Ry pierde la oportunidad de convertirse en campeón mundial, pero ahora tendrá otro chance de conseguirlo.

En cambio, Mario Barrios empató con Manny Pacquiao y retuvo su campeonato del CMB. Se esperaba que tuviera una revancha con el peleador filipino -que regresará a la acción en enero-, pero el exmonarca de ocho divisiones está apuntando a una revancha con Floyd Mayweather Jr.

Mario Barrios es el campeón de peso welter del CMB. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

