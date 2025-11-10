Óscar de la Hoya cree que Barrios es la pelea perfecta para Ryan García

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, cree que Mario Barrios es la pelea perfecta para el regreso de Ryan García tras caer ante Rolando ‘Rolly’ Romero el pasado mes de mayo.

En una entrevista con Chris Mannix de DAZN, De la Hoya declaró que este duelo tiene mucho sentido porque Barrios es campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y si García gana podría volver al estrellato.

“Creo que (Barrios) es la pelea perfecta para el regreso de Ryan. Creo que el empate de Barrios contra el gran Manny Pacquiao es algo muy bueno para Barrios. El combate entre Mario y Ryan García tiene mucho sentido. Es por un título mundial y devuelve a Ryan al estrellato”, dijo.

Ryan García podría pelear muy pronto contra Mario Barrios. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Tengo plena confianza en el potencial de García para recuperarse de esa actuación. Creo que Rolly Romero dominó a Ryan García esa noche. Pero eso fue solo una noche. Nos quedan 364 días en el año. Una noche no define tu carrera. Creo que Ryan García puede regresar. Barrios tiene el estilo perfecto para que se dé una gran pelea”, aseguró.

Anteriormente, King Ry había expresado su interés en enfrentar al campeón del CMB para hacerse con el título y buscar un combate por dinero contra Manny Pacquiao o una revancha con Rolly Romero. Esta noticia no ha caído muy bien en los fanáticos porque piensan que el californiano está recibiendo una oportunidad injusta.

Recordemos que Ryan García viene de perder contra Rolly Romero el pasado mes de mayo. El peleador de raíces puertorriqueñas lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, ‘Rolly’ conquistó el cinturón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Esta fue la tercera vez que King Ry pierde la oportunidad de convertirse en campeón mundial.

En cambio, Barrios empató con Manny Pacquiao y retuvo su campeonato del CMB. Se esperaba que tuviera una revancha con el filipino -que regresará a la acción en enero-, pero el exmonarca de ocho divisiones está apuntando a una revancha con Floyd Mayweather Jr.

Mario Barrios es el campeón de peso welter del CMB. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

