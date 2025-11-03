Mario Barrios: Mi habilidad e inteligencia boxística me darían ventaja ante García

Mario Barrios, campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que su habilidad e inteligencia boxística le darían ventaja ante Ryan García si llegasen a enfrentarse.

En una entrevista el año pasado con Sean Zittel, Barrios reconoció que una pelea con García sería muy emocionante y ahora esto podría ser una realidad porque, según reportes, están cerca de cerrar un acuerdo.

“Sería una gran pelea. Sería muy emocionante, pero en general, mi habilidad boxística y mi inteligencia boxística me darían la ventaja en esa pelea. Somos dos personas completamente diferentes, sobre todo en la forma en que nos presentamos. Pero ahora le va muy bien”, dijo.

Estas declaraciones de Mario Barrios volvieron a surgir tras conocerse que está en negociaciones con Ryan García, pero esta noticia no ha caído muy bien en los fanáticos porque piensan que el californiano está recibiendo una oportunidad injusta

Anteriormente, King Ry había expresado su interés en enfrentar al campeón del CMB para hacerse con el título y buscar un combate por dinero contra Manny Pacquiao o una revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero.

Recordemos que Barrios empató con Manny Pacquiao y retuvo su campeonato del CMB. Se esperaba que tuviera una revancha con el filipino -que regresará a la acción en enero-, pero el exmonarca de ocho divisiones está apuntando a una revancha con Floyd Mayweather Jr.

En cambio, Ryan García viene de perder contra Rolly Romero el pasado mes de mayo. El peleador de raíces puertorriqueñas lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, ‘Rolly’ conquistó el cinturón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Esta fue la tercera vez que King Ry pierde la oportunidad de convertirse en campeón mundial.

Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

Por su parte, Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

