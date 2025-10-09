Ryan García planea arrebatarle el título a Mario Barrios: “Voy por él”

Ryan García está planeando buscar una pelea con Mario Barrios para arrebatarle el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y luego unificar con Rolando ‘Rolly’ Romero o Manny Pacquiao.

En el canal de YouTube de Showbizz, García quiere ganar mucho dinero y sabe que conquistando el cinturón de Barrios puede conseguir una pelea con Pacquiao o la revancha con Romero.

“No lo he dicho públicamente. Pero quiero a Mario Barrios. Voy por él. Voy a ir por todo. Si quieres ganar mucho dinero, vamos a correr. Puedo aprovechar para decir: ‘Bien, Rolly, lo tengo’, o para Manny Pacquiao. Si Manny lo vence, entonces tengo que pelear con él. Solo yo sé cómo funciona esto del dinero”, dijo.

Mario Barrios es el campeón de peso welter del CMB. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

El californiano ha estado buscando una revancha con el de ascendencia puertorriqueña -que se mostró dispuesto a dársela-, pero ‘Pac-Man’ mostró interés en Rolly y pronto podría confirmarse este enfrentamiento.

En la pelea con Rolando Romero, Ryan García fue sorprendido y lo mandaron a la lona con un izquierdazo en el segundo asalto. Desde ese momento, ‘Rolly’ lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, el peleador de raíces puertorriqueñas conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB. Esta fue la tercera vez que King Ry pierde la oportunidad de convertirse en campeón mundial.

En cambio, Mario Barrios empató con Manny Pacquiao y retuvo su campeonato del CMB. Se esperaba que tuviera una revancha con el filipino -que regreserá a la acción en enero-, pero el exmonarca de ocho divisiones está apuntando a Rolly Romero.

Manny Pacquiao y Mario Barrios empataron en una reñida pelea en Las Vegas. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

