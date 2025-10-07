Ryan García asegura que vencerá a Rolly Romero si se concreta la revancha

Ryan García aseguró que vencerá a Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), si se concreta la revancha entre ambos.

En una entrevista en el programa “Inside The Ring”, García explicó que las cosas serían muy diferentes si se da el segundo enfrentamiento con Rolly Romero y comentó que en la primera pelea no estaba al 100%.

“Lo he estado buscando para mi revancha. Alex Pereira perdió su pelea (de UFC) contra (Magomed Ankalaev). Sé que es MMA, pero ¿saben qué? Dijo que sabía algo sobre sí mismo: si consigue la revancha, va a hacer el trabajo como se suponía que debía hacer la primera vez”, dijo.

Rolly Romero fue superior a Ryan García durante todo el combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Había otras cosas que estaban pasando. No estaba muy bien de salud. Pero ¿sabes qué? Si vuelvo, sé que voy a hacer un buen trabajo. Simplemente no estaba afinado. Ni siquiera mi gancho de izquierda estaba afinado. ¡Déjenme tener un mal día!”, agregó.

En la pelea con Romero, Ryan García fue sorprendido y lo mandaron a la lona con un izquierdazo en el segundo asalto. Desde ese momento, ‘Rolly’ lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, el estadounidense conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB. Esta fue la tercera vez que García pierde la oportunidad de convertirse en campeón.

Después del combate, Rolly Romero manifestó que está dispuesto a darle revancha a Ryan García y el californiano aceptó. Según reportes, ambos equipos estaban negociando para subir al ring nuevamente en diciembre, pero el campeón ahora podría enfrentar a Manny Pacquiao.

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

