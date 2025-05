Ryan García elogia a Romero y reconoce que no fue su noche

Ryan García elogió a Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), después de vencerlo por decisión unánime y reconoció que no fue su noche el pasado viernes en el Times Square de Nueva York.

Durante su conferencia de prensa posterior a la pelea, García declaró que Rolly Romero es un peleador fuerte muy subestimado y lamentó no haber podido hacer más para conseguir la victoria.

“Creo que Rolly es mucho mejor de lo que la gente cree. Tiene manos muy fuertes, sólidas en general. Así que no puedes entrar ahí y pensar que vas a hacerle algo. Pega fuerte, pero no creo que el sparring haya influido en esta pelea. Fue más bien cómo se desarrolló su noche. Simplemente no fue mi noche”, dijo.

Rolly Romero fue superior a Ryan García durante todo el combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Siempre supe que iba a ser lo que es. Siento que peleé contra el peleador más peligroso de la cartelera. Obviamente, hay que tener cuidado con cualquiera con ese poder. (…) Pensé que Rolly le ganaría a Tank. Simplemente no hice nada que debí haber hecho esta noche”, agregó.

En la pelea, Rolando Romero mandó a la lona con un izquierdazo a Ryan García en el segundo asalto y desde ese momento lo dominó por completo. King Ry no se vio tan bien en su regreso tras un año de suspensión y fueron pocos los golpes conectados por ambos (490 en total). Según Compubox, esta es la tercera cifra más baja registrada en sus 40 años de historia.

Al final Rolly Romero fue quien más conectó en todo el enfrentamiento y se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109). Además, conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB. Esta es la tercera vez que García pierde la oportunidad de convertirse en campeón.

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Por su parte, Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

