Padre de Ryan García pronostica nocaut de su hijo sobre Romero

Henry García, padre de Ryan García, pronosticó que su hijo noqueará a Rolando ‘Rolly’ Romero en el primer cuarto de la pelea que protagonizarán este viernes 2 de mayo en el Times Square de Nueva York.

En una entrevista con MillCity Boxing, García afirmó que Rolly Romero es un guerrero, pero explicó qe cuando King Ry está motivado es mucho más peligroso sobre el cuadrilátero.

“Mi predicción es que Ryan detendrá a Rolly. Sí, en el primer cuarto. Si le pega bien, está fuera. Cuando Ryan está tan concentrado como ahora, es un peleador muy peligroso. Probablemente no se muestre reticente al ataque de inmediato, pero en cuanto lo contraataquen, creo que sí”, dijo.

Rolly Romero confía en que noqueará a Ryan García.

“A Rolly lo han derribado dos veces, y eso no se olvida mucho. Se queda contigo. Te hace humilde. Al pelear contra Ryan, no está ahí para darte la mano. Está ahí para golpearte y noquearte. Solo tenemos que esperar y ver. Guerrero una vez, guerrero para siempre, y Rolly siempre ha sido así. No le teme a nadie”, añadió.

De acuerdo con los expertos y fanáticos del deporte, el enfrentamiento con Romero -donde estará en juego el cinturón vacante de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- será reñido, pero la mayoría se inclina por una victoria de Ryan García.

Ryan García peleó por última vez con Devin Haney, pero tras fallar en el pesaje, King Ry no pudo convertirse en campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pesar de que venció contundentemente al estadounidense. Poco después del pleito dio positivo por dopaje, su victoria se convirtió en un No Contest y fue suspendido por un año.

En cambio, Rolly Romero viene de vencer a Manuel Jaimes por decisión unánime el pasado mes de septiembre después de haber perdido su título de las 140 libras de la AMB ante el Pitbull Cruz en marzo del 2024.

Ryan García y Rolly Romero se enfrentarán este viernes 2 de mayo en Nueva York. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora espera volver más fuerte para sacudirse este nuevo revés en su carrera ante el Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

