Rolly Romero se desahoga tras derrota contra el Pitbull Cruz: “Nunca me derribaron, ni me noquearon”

Rolando ‘Rolly’ Romero, excampeón de dos divisiones, se desahogó publicando un emotivo mensaje en sus redes sociales donde afirma que nunca fue derribado o noqueado en la pelea donde fue detenido en el octavo asalto por Isaac ‘Pitbull’ Cruz y en la que perdió su título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rolly Romero aseguró que el réferi lo salvó de sí mismo porque su intención era seguir peleando hasta el final, ya que no tiene miedo, y también aprovechó para agradecer el apoyo de sus fans a pesar de la derrota.

“Quiero felicitar al Pitbull por una gran pelea, y por conseguir su sueño de convertirse en campeón mundial. Cada vez que me subo al ring, sé que arriesgo mi vida y mi salud, y que en un deporte de ganadores y perdedores, solo puede haber uno de dos resultados cuando se termina la batalla. Vine a esta pelea preparado para demostrarle al mundo mi corazón y mis habilidades y siento que desplegué eso la noche del sábado. Nunca me derribaron, ni me noquearon, y el réferi tuvo que salvarme de mí mismo, porque no tengo miedo y tengo bolas de acero, yo quería seguir peleando y dando show hasta el final”, dijo.

El Pitbull Cruz se coronó campeón de peso superligero de la AMB al noquear a Rolly Romero. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Cuando pierdes una pelea usualmente el apoyo empieza a esfumarse y la gente empieza a dejar de llamarte para saber cómo estás. Pero después del sábado he recibido mucho amor y apoyo de muchos lugares diferentes, y eso ha hecho una gran diferencia para poder asimilar y aceptar esta derrota. Gracias a Amazon Prime y Premier Boxing Champions, a mi equipo y a todos mis patrocinadores. Y a los fans que pusieron todo su apoyo en mí. Les prometo que voy a regresar mejor y más fuerte que nunca para demostrarme a mí mismo y a mis detractores que yo pertenezco al más alto nivel del boxeo con los mejores”, concluyó.

Cabe destacar que el Pitbull Cruz dominó de principio a fin a Rolly Romero y le calló la boca como prometió antes del combate del pasado fin de semana para coronarse campeón en las 140 libras. El estadounidense no pudo en ningún momento contrarrestar el poderío del mexicano y desde el comienzo fue lastimado con fuertes golpes, pero pudo sobrevivir en varias ocasiones hasta que el octavo el réferi detuvo el combate tras una lluvia de puños.

Tras caer nuevamente y ser silenciado en el ring, el excampeón de dos divisiones prometió que regresará y cambió el tono después que utilizó su charla basura en reiteradas ocasiones para atacar al mexicano durante la promoción de la pelea.

Rolly Romero no pudo cumplir su palabra de noquear a Pitbull Cruz y terminó siendo detenido por el mexicano, Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por ahora se desconoce cuáles serán los próximos pasos de Rolly Romero. Anteriormente, el estadounidense estuvo interesado en una pelea con Ryan García, pero ahora que no tiene el cinturón no parece posible que pueda suceder. Otra opción sería enfrentar al venezolano Ismael Barroso, a quien le ganó por una detención polémica del árbitro Tony Weeks, quien se convirtió en campeón interino de la AMB y ha estado pidiendo la revancha.

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora espera volver más fuerte para sacudirse este nuevo revés en su carrera ante el Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

