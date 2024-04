¿Gervonta Davis o Rolly Romero?: El Pitbull Cruz menciona quién pega más fuerte

Isaac ‘Pitbull’ Cruz mencionó que Gervonta Davis tiene la pegada más fuerte que Rolando ‘Rolly’ Romero, a quien venció por nocaut y le arrebató el título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Las Vegas el pasado fin de semana.

En una entrevista con Fight Hub, el Pitbull Cruz, quien enfrentó a Davis en las 135 libras y a Rolly Romero en la categoría de las 140, explicó que la pegada varía un poco por el peso, pero Tank sigue siendo más poderoso que el excampeón de dos divisiones.

“(La pegada) cambia un poco por la cuestión del peso, pero creo que es algo similar una con la otra. Sentí un poco más fuerte la pegada de Tank que la de Rolly. Aunque ya con la adrenalina, y toda la rabia que traíamos por la basura que estuvo hablando, ya no sentimos nada, y nos enfocamos en golpearlo y quitarle el cinturón”, dijo.

Gervonta Davis peleó y le ganó al Pitbull Cruz cuando defendió su título en 2021. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Yo me esperaba, como él decía, que iba a ir hacia el frente y buscando todo el tiempo mi cabeza para noquearme y fue todo lo contrario. Él se llevó la sorpresa de que yo iba todo el tiempo hacia el frente contragolpeándolo, y él no sabía contrarrestar el poderío. Ahí nosotros nos aferramos, y sabíamos que no podíamos dejarle nada a los jueces, porque podía pasar la desgracia de que nos robaran. Fuimos trabajando round con round. Fue así hasta que se consiguió detenerlo en el octavo round”, agregó.

El Pitbull Cruz dominó de principio a fin a Rolly Romero y le calló la boca como prometió antes del combate del pasado fin de semana para coronarse campeón en las 140 libras. El estadounidense no pudo en ningún momento contrarrestar el poderío del mexicano y desde el comienzo fue lastimado con fuertes golpes, pero pudo sobrevivir en varias ocasiones hasta que el octavo el réferi detuvo el combate tras una lluvia de puños.

El pugilista mexicano, quien sustituyó en aquella oportunidad a Rolly Romero, no tuvo la misma suerte ante Gervonta Davis y fue derrotado por el estadounidense en diciembre de 2021 después de un reñido duelo. Tank, quien salió con su mano izquierda lastimada del combate, se llevó la victoria en las tarjetas de los jueces por decisión unánime y retuvo su título de peso ligero de la AMB.

Rolly Romero no pudo cumplir su palabra de noquear a Pitbull Cruz y terminó siendo detenido por el mexicano, Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora espera volver más fuerte para sacudirse este nuevo revés en su carrera ante el Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

