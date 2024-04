Promotor del Pitbull Cruz tiene en mente revancha con Gervonta Davis: “La pelea que los fans quieren”

Sean Gibbons, promotor de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, aseguró que después de la victoria del mexicano sobre Rolando ‘Rolly’ Romero, que lo coronó campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), solo tiene en mente la revancha con Gervonta Davis.

En entrevista con K.O. Artist Sports, Gibbons indicó que Davis no aceptó pelear por segunda vez con Pitbull Cruz porque no tenía un cinturón, pero ahora que lo consiguió cree que el enfrentamiento podría realizarse porque es lo que todos desean.

“Hay un nombre que tenemos, Gervonta Davis. A donde quiera que voy, y no soy solo yo, todos me preguntan cuándo va a pelear con Gervonta. Ahora ya tenemos un cinturón. Gervonta no quería volver a pelear con nosotros hasta que no tuviéramos un cinturón”, dijo.

Gervonta Davis venció al Pitbull Cruz por decisión unánime en una reñida pelea en 2021. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Ahora ya tenemos ese cinturón. Así que ven por ese cinturón, Gervonta. Ya tienes uno en 135, así que si quieres uno en 140, ven por él. No es que nosotros estemos persiguiendo a Gervonta, sino que esa es la pelea que los fans quieren. En cuanto a lo que yo pienso, peleamos con el que sea”, agregó.

El Pitbull Cruz dominó de principio a fin a Rolly Romero y le calló la boca como prometió antes del combate. El estadounidense no pudo en ningún momento contrarrestar el poderío del mexicano y desde el comienzo fue lastimado con fuertes golpes, pero pudo sobrevivir en varias ocasiones hasta que el octavo el réferi detuvo el combate tras una lluvia de puños.

“No tengo nada que decirle a Gervonta, en realidad. Que diga lo que quiera, yo hablo arriba del ring. Hoy silenciamos a los que dudaban de nosotros. Si no corre ni tiene miedo, estoy listo para una segunda oportunidad“, declaró el mexicano en la entrevista sobre el ring tras el triunfo.

Cabe destacar que el pugilista mexicano, quien sustituyó en aquella oportunidad a Rolly Romero, fue derrotado por el estadounidense en diciembre de 2021 después de un reñido duelo. Tank, quien salió con su mano izquierda lastimada del combate, se llevó la victoria en las tarjetas de los jueces por decisión unánime y retuvo su título de peso ligero de la AMB.

Gervonta Davis y el Pitbull Cruz protagonizaron una dura pelea en Los Angeles en el 2021. Foto: David Swanson/AP.

Desde entonces, el Pitbull Cruz ha estado buscando la revancha contra Gervonta Davis, pero se le ha hecho difícil. Ahora podría serle más fácil conseguirla tras la imponente actuación frente al estadounidense y porque posee un campeonato mundial.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el séptimo asalto a Ryan García el pasado mes de abril. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida.

