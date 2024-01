Pitbull Cruz dice que la revancha con Gervonta Davis se cayó porque nunca recibieron respuesta

Isaac ‘Pitbull’ Cruz expresó que la razón por la que la revancha con Gervonta Davis no se materializó es porque se quedaron esperando la respuesta del estadounidense para saber si aceptaba o no el enfrentamiento.

En una entrevista con Izquierdazo, Pitbull Cruz explicó que él está dispuesto a pelear si Tank Davis así lo quiere, pero de lo contrario no se va a enfocar tanto en esta pelea porque quiere consolidarse como uno de los mejores peleadores mexicanos.

“Pues a mí Sean (Gibbons) lo que me había dicho y lo que siempre me mantuvo es que estaba la posible pelea, como quien dice me la ofrecieron, la aceptamos y solo estábamos esperando que él pudiera confirmar, aceptar y hasta ahorita no ha habido nada”, dijo.

Gervonta Davis no pelea desde su nocaut a Ryan García y todavía no tiene oponente definido para volver a la acción. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Lo he dicho, no me voy a enfocar tanto en él. Si él quiere la vamos a hacer, yo voy a seguir trabajando para lograr mis sueños, mis objetivos. Y si se llega a dar qué bueno y si no también, no me voy a detener a brillar y seguir consolidándome como peleador mexicano. Hay excelentes peleadores para enfrentar en las 135 y las 140”, añadió.

Al igual que el Pitbull Cruz, el equipo de Gervonta Davis también mostró interés tras su victoria sobre Ryan García en la revancha. Calvin Ford, entrenador del estadounidense, aseguró que querían realizar este segundo enfrentamiento con el mexicano porque deseaban vencerlo nuevamente para demostrar que el primer combate se fue a la distancia solo porque Tank se lesionó.

Cabe destacar que el pugilista mexicano, quien sustituyó al oponente original Rolando ‘Rolly’ Romero, fue derrotado por el estadounidense en diciembre de 2021 después de un reñido duelo. Tank, quien salió con su mano izquierda lastimada del combate, se llevó la victoria en las tarjetas de los jueces por decisión unánime y retuvo su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por los momentos, Pitbull Cruz expresó que su intención ahora es enfrentar a Ryan García en su primer duelo en 2024 tras descartar definitivamente la idea de llevar a cabo la revancha contra Gervonta Davis. El californiano respondió al reto y lo trató como otro oponente más en su lista, por lo que el mexicano aseguró que no se formará por nadie.

Ryan García es el nuevo objetivo de Pitbull Cruz después de descartar la revancha con Gervonta Davis. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y tiene en la mira puesta en la revancha con Tank Davis. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el séptimo asalto a Ryan García el pasado mes de abril. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 29 victorias, 27 de ellas por la vía rápida.

