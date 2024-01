Pitbull Cruz cree que “lo más justo” es que la repartición para pelear con Ryan García sea 50-50

Isaac ‘Pitbull’ Cruz cree que para la posible pelea con Ryan García en abril lo más justo es que la repartición de las ganancias sea del 50-50, ya que ninguno de los dos pugilistas son campeones absolutos.

En una entrevista con Izquierdazo, Pitbull Cruz expresó que tanto él como García están en circunstancias similares en estos momentos de sus carreras y por eso la balanza no se puede inclinar para ningún lado. El mexicano solo está a la espera de que lo llamen o el equipo de King Ry responda para cuadrar los pormenores de la pelea.

“Creo que lo más justo es que sea 50-50. Porque ni yo soy campeón absoluto ni él es campeón, él está apenas ranqueándose en 140 libras y yo también apenas me podría ranquear ahí o que sea un peso pactado, creo que los dos estamos en circunstancias similares”, dijo.

Ryan García debutó con victoria ante Óscar Duarte y ahora quiere pelear por el título contra Rolly Romero. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“Creo que lo más viable y justo sería el 50-50. Porque no se puede inclinar la balanza a ningún lado. Ahorita Sean está esperando que le hagan la llamada o que le tomen la llamada, y él estará viendo todos esos pormenores. Eso igual no me compete (ver quién es el lado A o porcentajes) y si Sean me llega a hablar lo vamos a comentar y a definir bien”, agregó.

Aunque de que el Pitbull Cruz piensa que lo justo sería el 50% de las ganancias para cada uno, Ryan García es uno de los peleadores con mayores compras de PPV por lo que la balanza podría inclinarse a su lado en caso de que el enfrentamiento se concrete.

Cabe destacar que el mexicano, a través de un video en sus redes sociales, expresó su intención de enfrentar a Ryan García en su primer duelo en 2024 tras descartar definitivamente la idea de llevar a cabo la revancha contra Gervonta Davis. El californiano respondió al reto y lo trató como otro oponente más en su lista, por lo que el Cruz le aseguró que no se formará por nadie.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz quiere conseguir como sea la pelea con Ryan García porque cree que es el momento perfecto de enfrentarse. Foto: Cooper Neill/Getty Images.

A pesar del deseo del Pitbull Cruz, García está muy interesado en el duelo con Rolly Romero y lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Cabe destacar que el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se encuentra lesionado y tiene que hacer una pelea mandatoria con Ismael Barroso, por lo que el combate entre el californiano y el mexicano podría ser una opción.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y tiene en la mira puesta en la revancha con Tank Davis. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

