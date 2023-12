Pitbull Cruz anuncia que pronto se conocerá quién será su rival para la primera pelea del 2024

Isaac ‘Pitbull’ Cruz anunció que esta o la próxima semana se conocerá quién será el rival de su primera pelea en 2024 que podría involucrar una disputa por alguno de los títulos de las 135 libras que dejó vacantes Devin Haney después de subir de categoría.

En una transmisión en su cuenta de Instagram, Pitbull Cruz no mencionó el nombre de ningún rival, pero aseguró que hasta ahora la revancha con Gervonta Davis no está confirmada y que está dispuesto a pelear con quien sea para mantenerse activo.

“Pronto vamos a darles más noticias de cuándo regresamos, muy pronto. Esperemos que esta o la otra semana. Yo estoy dispuesto a pelear con el que me den. Y en el futuro podría hacer grandes peleas”, dijo.

Gervonta Davis era el principal oponente de Pitbull Cruz en la lista, pero hasta ahora nada está seguro. (Photo by Candice Ward/Getty Images)

“Aún no les podemos dar nada (nombre del rival) porque no hay nada para la siguiente pelea. De la revancha con Davis no sabemos nada, no nos han confirmado ni notificado nada con ningún peleador”, agregó.

Cabe destacar que Isaac Cruz Sr., padre y entrenador del Pitbull Cruz, confirmó a Izquierdazo que había negociaciones para la esperada revancha con Gervonta Davis y que tenían un 80% de avance, pero parece que no han podido llegar a un acuerdo y por eso el mexicano no quiere esperar mucho para volver a la acción.

Al igual que el Pitbull Cruz, el equipo de Tank Davis mostró interés en hacer la segunda pelea entre ambos después de su victoria por nocaut sobre Ryan García el pasado mes de abril. De hecho, Calvin Ford, entrenador del estadounidense, aseguró que es el más gran fan de la revancha con el mexicano porque es la pelea que todos quieren ver y sabe el dinero que va a generar si sucediera.

Pitbull Cruz y Gervonta Davis se enfrentaron en diciembre de 2021 y Tank se llevó la victoria. Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images.

Asimismo, el mexicano también descartó un enfrentamiento con Ryan García. “No me han dicho nada si hay una posible pelea con él, no me han dicho nada. Estamos en espera de que nos digan quién es el que sigue. Todavía no sabemos cuándo regresamos, estamos porque nos notifiquen esta semana o la otra, pero aún no sabemos nada”, declaró.

Lo cierto es que el Pitbull Cruz es uno de los mejores peleadores clasificados en los cuatro organismos que rigen el deporte, por lo que una pelea por el título de Shakur Stevenson, campeón de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) o los otros tres vacantes podría ser una opción para el mexicano independientemente del rival.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y tiene en la mira puesta en la revancha con Tank Davis. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

