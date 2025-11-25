JM Márquez: Benavídez debería demostrar que es el mejor en 175 y luego ir por Zurdo Ramírez

Juan Manuel Márquez cree que David Benavídez debería quedarse en 175 libras para demostrar que es el mejor ante Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, y luego subir al peso crucero para pelear con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

En el canal BLCK MNKY TV, Dinamita Márquez comentó que no le agrada mucho la idea de que Benavídez suba a las 200 libras sin antes convertirse en campeón indiscutido en peso semicompleto.

“Yo creo que primero haría eso (quedarse en 175) para demostrarle a la gente y decir ‘aquí estoy yo, háganme caso. Yo quería pelear con Canelo, no me dieron la oportunidad, me tuvieron que mover a las 175 y aquí estoy peleando con los mejores y quiero pelear con los mejores’. Y por qué no decirlo, después de hacer ese tipo de cosas ahora sí peleo con el Zurdo en la división de peso crucero, pero siempre y cuando demostrar que en las 175 yo fui campeón indiscutido, porque ¿para qué voy a subir a crucero si en la división de los semicompletos hay muy buenos peleadores”, dijo.

David Benavídez celebra con su equipo su triunfo 31 (25 por nocaut) luego de apalear al británico Anthony Yarde y defender exitosamente su campeonato mundial de peso semicompleto. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

“Creo que también es sorpresa para mí escuchar que va con el Zurdo. Tiene tela de donde cortar en la división semicompleto con Bivol y Beterbiev, creo que son los mejores y yo creo que sería muy bueno para el equipo de Benavídez y para él que es el mejor en esa división y creo que lo tiene que hacer. Para que la gente lo voltee a ver y decir ‘la verdad Benavídez es uno de los mejores de la actualidad’. Tiene cómo demostrarlo, hay manera y es ganándole a estos dos fenómenos del ring también”, agregó.

Luego de su dominante triunfo ante Anthony Yarde el pasado fin de semana, David Benavídez confirmó que peleará el 2 de mayo contra el campeón unificado de peso crucero, para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos han expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras ante Yuniel Dorticos en su último duelo y ahora hará una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra su hombro tras someterse a una cirugía.

Zurdo Ramírez y David Benavídez podrían enfrentarse muy pronto. Crédito: Etienne Laurent | AP

David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato del CMB y ahora podría pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

