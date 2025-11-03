Golden Boy confirma negociaciones para pelea entre el Zurdo Ramírez y Benavídez en 2026

Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, confirmó que David Benavídez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez se encuentran negociando un “combate de alto riego“ para el 2026.

En una entrevista con Salvador Rodríguez de ESPN Knockout, Gómez comentó que esto solo sucederá si Benavídez y el Zurdo Ramírez vencen a sus oponentes en sus próximos compromisos.

“Sí, mira, estamos trabajando en ello. Ahora mismo, están en marcha las negociaciones para una gran pelea en 2026 entre Zurdo y Benavídez. Claro, todo depende de que ganen sus próximas peleas. Zurdo tiene su combate de unificación contra el campeón de la FIB, Jai Opetaia, en peso crucero, y Benavídez tiene que vencer a Anthony Yarde en peso semicompleto. Pero si ambos lo logran, esto sucederá. Hay muchísimo interés por ambas partes. David está super emocionado; me ha dicho: ‘¡Hombre, quiero pelear con Zurdo; sería un duelo mexicano épico!’”, dijo.

David Benavídez quiere convertirse en el mejor del peso semicompleto. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Hemos tenido conversaciones muy buenas con Sampson Lewkowicz, el promotor de Zurdo. Todo está saliendo a pedir de boca. No se trata de una revancha con Canelo ni nada por el estilo; se trata de unificar estas divisiones, de organizar un combate de alto riesgo entre dos titanes. Podría ser algo enorme para el boxeo. Es totalmente real. Estamos trabajando en ello, estamos marcando el camino. Y sí, a Benavídez le encanta la idea. Esta pelea está sobre la mesa y va a ser una guerra total”, agregó.

Ambos peleadores mexicanos han expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring en el peso crucero.

El Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por decisión unánime a Yuniel Dorticos en su última pelea.

El mexicano estaba en negociaciones con el australiano Jai Opetaia -campeón de 200 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para unificar cinturones, pero se retrasó porque se sometió a una cirugía en el hombro tras lesionarse ante Dorticos.

En cambio, David Benavídez defenderá su título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Anthony Yarde el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

