Zurdo Ramírez se somete a cirugía de hombro tras lesionarse contra Dorticos

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón unificado de peso crucero, se sometió a una cirugía de hombro exitosa tras sufrir una lesión el pasado 28 de junio cuando venció a Yuniel Dorticos.

En un comunicado de Golden Boy Promotions, Zurdo Ramírez explicó que después de consultar opiniones tomó la decisión de operarse y espera volver 100% recuperado al ring para seguir unificando títulos.

“Después de obtener tres opiniones médicas y pensarlo mucho, he decidido operarme el hombro. He estado lidiando con esta lesión desde mi última pelea, y seguir adelante no es la mejor decisión, ni para mi salud ni para mi carrera”, dijo.

“La cirugía no es algo que ningún boxeador quiera oír, pero esta es la decisión correcta para asegurarme de sanar bien y volver al 100%. Estaré fuera del ring recuperándome hasta que mi equipo médico me dé el alta, pero ya estoy concentrado en la terapia y en el camino de regreso. Gracias a todos los que me han estado visitando y mostrando su cariño; significa mucho más de lo que creen. ¡Volveré más fuerte, más listo y con más ganas que nunca!”, agregó.

El Zurdo Ramírez defendió sus títulos de peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por decisión unánime a Yuniel Dorticos en su última pelea. El mexicano estaba en negociaciones con el australiano Jai Opetaia -campeón de 200 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para unificar cinturones, pero esto tendrá que esperar un poco más.

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy, le deseó una pronta recuperación y aseguró que “la salud y la seguridad de nuestros peleadores son nuestra máxima prioridad. Esperamos que Zurdo regrese al 100%, completamente recuperado y listo para afrontar los mayores retos que le esperan una vez que reciba el alta médica y esté listo para volver al ring”.

Zurdo Ramírez venció por decisión unánime al cubano Yuniel Dorticos. Crédito: Etienne Laurent | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

