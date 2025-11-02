David Benavídez niega que esté subestimando a Anthony Yarde

David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), respondió a las declaraciones del entrenador Tunde Ajayi y negó que está subestimando a Anthony Yarde, su rival el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En entrevista con la revista The Ring, Benavídez comentó que no le importa lo que piense el entrenador de Yarde porque al final su trabajo en el entrenamiento habla de lo concentrado que está para el duelo.

“Pueden decir lo que quieran, pero no ven cómo estoy entrenando. Si acaso, este ha sido el entrenamiento más duro que he hecho. Probablemente dicen eso porque menciono a Dmitry Bivol, menciono a ‘Zurdo’ Ramírez. Pero al final, sé lo que está en juego”, dijo.

Anthony Yarde quiere acabar con el invicto de David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

“Sé que es un gran boxeador. Lo he estado observando durante mucho tiempo. Sabía que una pelea con Anthony Yarde se iba a dar hace mucho. Así que, que piensen lo que quieran. ¿Entienden lo que quiero decir? Pueden decir que lo estoy subestimando, pero al final del día, el tipo de trabajo que estoy haciendo demuestra lo contrario”, agregó.

El entrenador Tunde Ajayi no está muy contento de que el Monstruo Mexicano hable de sus planes a futuro sin todavía haber pelea contra Yarde y piensa que el campeón lo ve como un trámite.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

