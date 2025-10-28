Entrenador cree que David Benavídez pasa por alto a Yarde

El entrenador Tunde Ajayi cree que David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), está pasando por alto la pelea con Anthony Yarde al hablar de sus planes futuros.

En una entrevista con la revista The Ring, Ajayi comentó que Benavídez piensa que Yarde solo es un trámite y destacó que la experiencia de su peleador puede marcar la diferencia en el duelo.

“Creo que siempre que alguien habla de otra pelea en el futuro, pasa por alto la que tiene por delante. Así que, sí, sigan ignorándonos. Está hablando de (Dmitry) Bivol y (Artur) Beterbiev y yo le digo: ‘¿Te estás riendo, amigo?’ ¿Crees que venimos a perder el tiempo? Venimos a pelear, y David Benavídez va a estar en la pelea de su vida. Creo que Anthony simplemente necesita ser él mismo en esta pelea. Todos lo escuchamos decirle a Benavídez que quiere un duelo”, dijo.

David Benavídez confía en que saldrá victorioso ante Anthony Yarde. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Seamos claros, este chico ha tenido dos peleas en peso semicompleto: contra Gvozdyk, contra quien se quedó sin aliento, y luego fue derribado por Morrell, un novato con 11 peleas. (…) Pero Ant tiene esa experiencia contra esos tipos y aún está fresco como una rosa. Conozco los logros de Benavídez, sé que es muy temido, he escuchado historias de sparring y he oído a David decir que todos rechazaron la pelea. Pero no somos todos”, agregó.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

