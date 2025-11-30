David Benavídez menciona razón por la que retó al Zurdo Ramírez

David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mencionó que retó a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez porque Dmitry Bivol no quiere pelear con él.

En la conferencia de prensa posterior a su victoria sobre Anthony Yarde, Benavídez explicó que no va a seguir esperando por nadie y por eso está forjando su propio camino a la grandeza.

“Quería pelear contra Dmitry Bivol para esta pelea (contra Yarde). Es la pelea que he anhelado: convertirme en campeón mundial unificado. No sé qué está pasando allá. No quiero esperar más a nadie. No quiero perder más tiempo”, dijo.

Zurdo Ramírez está contento por la pelea con David Benavídez. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

“Quiero alcanzar la grandeza, y tuve la oportunidad de desafiar a Ramírez por dos títulos en peso crucero, así que aprovechémosla. Si tengo la oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? No la tuve en las 168 libras, y ahora no la tengo en las 175. Así que voy a encontrar mi propio camino y alcanzar la grandeza, de una forma u otra”, agregó.

Luego de su dominante triunfo ante Anthony Yarde el pasado fin de semana, David Benavídez anunció que peleará en el 2026 contra el campeón unificado de peso crucero para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos habían expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Yuniel Dorticos en su último duelo, y ahora hará una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra su hombro tras someterse a una cirugía.

Momento en el que David Benavídez conecta un devastador gancho a la quijada del británico Anthony Yarde en el round 7 para obligar al réferi a intervenir y decretar el nocaut técnico. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso semicompleto del CMB y ahora planea pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la OMB y la AMB tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

