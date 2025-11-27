Zurdo Ramírez confirma pelea con Benavídez: “Estoy entusiasmado”

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón unificado de peso crucero, confirmó que peleará el próximo 2 de mayo contra David Benavídez y comentó que está entusiasmado con este desafío.

En un comunicado de prensa al que tuvo acceso BoxingScene, Zurdo Ramírez indicó que esta pelea será una guerra y, aunque tiene buena relación con el equipo de Benavídez, aseguró que saldrá ganador.

“Estoy entusiasmado con esta pelea, y es algo que he anhelado durante años. Será la clásica guerra mexicano-estadounidense. Conozco a David y a su equipo, y he compartido gimnasio y ring con ellos en el pasado. Son gente estupenda, pero los negocios son los negocios, y en mayo, tendré el brazo levantado”, dijo.

David Benavídez retó al Zurdo Ramírez a un duelo tras vencer a Anthony Yarde. Crédito: Cortesía

Luego de su dominante triunfo ante Anthony Yarde el pasado fin de semana, David Benavídez anunció que peleará en el 2026 contra el campeón unificado de peso crucero para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos habían expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Yuniel Dorticos en su último duelo, y ahora hará una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra su hombro tras someterse a una cirugía.

Zurdo Ramírez venció por decisión unánime al cubano Yuniel Dorticos en su último duelo. Crédito: Etienne Laurent | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la OMB y la AMB tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso semicompleto del CMB y ahora planea pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

