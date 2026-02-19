Ronda Rousey consideró volver a UFC antes de cerrar trato con Jake Paul

La histórica peleadora de artes marciales mixtas, Ronda Rousey, confirmó que su primera opción para volver al deporte fue la empresa que la lanzó a la fama mundial. Antes de pactar su regreso oficial, la atleta mantuvo contacto con la directiva de la organización de Dana White.

A pesar de las conversaciones iniciales, el acuerdo con la promotora líder no se concretó. Esto derivó en que Ronda Rousey decidiera tomar un camino diferente para su retorno a las jaulas tras casi una década de ausencia.

El regreso se producirá finalmente bajo la firma Most Valuable Promotions, propiedad de Jake Paul. El evento será transmitido de forma global por la plataforma Netflix el próximo 16 de mayo desde el Intuit Dome.

El contacto fallido con la directiva de UFC

La propia Ronda Rousey reveló que intentó explorar las posibilidades dentro de su antigua casa antes de mirar hacia otros horizontes. No obstante, las negociaciones no llegaron a un punto común para ambas partes.

“Contacté primero a Dana White para ver si podíamos hacer algo, pero simplemente no sucedió”, explicó Ronda Rousey en declaraciones recogidas por medios especializados sobre su proceso de negociación.

Al no prosperar el diálogo con UFC, la peleadora encontró en el proyecto de Jake Paul el escenario ideal. La propuesta logística y el alcance de la plataforma de streaming fueron determinantes para su decisión final.

Un duelo histórico contra Gina Carano

La rival elegida para este regreso es Gina Carano, otra figura pionera en la disciplina. Para Ronda Rousey, este combate tiene una carga emocional y de gratitud hacia quien considera una pieza clave para las mujeres en el deporte.

El enfrentamiento se realizará en un peso pactado de 145 libras y constará de cinco asaltos. La organización ha diseñado una jaula hexagonal exclusiva para este compromiso que ha generado altas expectativas.

Según Ronda Rousey, este combate es una forma de motivarse mutuamente tras años de inactividad competitiva. La preparación de la estadounidense ya incluye sesiones de entrenamiento doble para recuperar su mejor forma física.

Expectativa en el entorno del MMA

La noticia ha causado revuelo dado que el nombre de Ronda Rousey siempre estuvo vinculado a un posible regreso a la promotora de Las Vegas. Sin embargo, su incursión en el boxeo y las MMA de la mano de nuevas plataformas marca un cambio de era.

Actualmente, la atleta se enfoca en su acondicionamiento diario y en superar los retos logísticos de la pelea. El evento promete ser uno de los más vistos del año debido a la trayectoria de ambas protagonistas.

Con esta decisión, Ronda Rousey cierra un capítulo de especulaciones y se prepara para escribir una nueva página en su carrera profesional lejos de los términos tradicionales de la industria.

