Eddie Hearn es tajante contra Dana White y Zuffa Boxing

El mundo del boxeo vive un nuevo conflicto mediático tras las declaraciones cruzadas entre los líderes de Matchroom y UFC. La disputa surgió por la reciente incursión de Dana White en el pugilismo.

El promotor británico, Eddie Hearn, respondió a las críticas que cuestionaban su visión dentro del negocio. El conflicto escaló luego de que White calificara la gestión de su competidor como deficiente.

Para Eddie Hearn, los eventos organizados bajo el sello de Zuffa Boxing carecen de la calidad necesaria. El directivo señaló que las funciones actuales no cumplen con las expectativas del público experto.

Eddie Hearn responds to Dana White:



Yes, I do work for my dad, but guess what? Dana White has worked for his daddy for a long time. The Fertitta brothers, that's who he worked for. And right now Dana White's got a new daddy and his name is Turki Alalshikh.



Watch @CharIieParsons… pic.twitter.com/Tx7yMVVfyb — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) February 18, 2026

Críticas a la producción de Zuffa

Durante una entrevista para The Stomping Ground, Eddie Hearn fue directo al evaluar las carteleras de su rival. Cuestionó tanto la selección de los peleadores como los escenarios utilizados.

“¿Qué clase de maldit* visión es esa? (…) Si comparas las funciones de Matchroom con las de Zuffa, francamente, las de Zuffa son una completa basura”, declaró Eddie Hearn al citado medio.

El empresario argumentó que White intenta manipular a los aficionados con promesas de control. Según su perspectiva, la nueva promotora busca crear un ecosistema cerrado en lugar de competir abiertamente.

Eddie Hearn RIPS into Dana White in response to his recent comments…



“Turki is your papi, BE A GOOD BOY😳!”



🔗 https://t.co/vl4Vly5q7D



Credit: @MMAJunkie pic.twitter.com/Xr46zBKKGA — talkSPORT Boxing (@boxing_ts) February 18, 2026

Relación con Turki Al-Alshikh

Otro punto de fricción fue la jerarquía y las alianzas estratégicas en la industria actual. White había mencionado que el británico solo seguía las órdenes de su padre, Barry Hearn.

Ante esto, Eddie Hearn afirmó que el titular de UFC también responde a intereses superiores. Específicamente, mencionó la influencia de Arabia Saudita en los movimientos de Dana White.

“Dana White tiene un nuevo papá, y se llama Turki Al-Alshikh. Él es el papá de Dana White”, sentenció Eddie Hearn en sus declaraciones a The Stomping Ground.

El futuro de la competencia

A pesar de los ataques, el líder de Matchroom reconoció que la operación de Zuffa Boxing tiene capacidad de crecimiento. Sin embargo, reiteró que actualmente se encuentran en un nivel inferior.

Eddie Hearn subrayó que el ambiente del boxeo es un entorno difícil para quienes no están acostumbrados a su dinámica. Para él, ganar terreno en este deporte requiere más que solo inversión económica.

El enfrentamiento entre ambos promotores promete continuar mientras Zuffa Boxing intente consolidarse.

