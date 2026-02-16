Mike Tyson termina el debate y nombra a los mejores pesos pesados de la historia

El debate sobre quién es el mejor boxeador de la categoría máxima es una constante entre los aficionados. Recientemente, el legendario Mike Tyson ofreció su perspectiva definitiva sobre este tema.

Durante la década de 1980, Mike Tyson se consolidó como una figura dominante en el cuadrilátero. Su pegada y velocidad lo llevaron a ser el campeón de peso pesado más joven de la historia.

En su trayectoria, logró triunfos contundentes ante figuras de la talla de Larry Holmes y Michael Spinks. Estas victorias cimentaron el legado de Mike Tyson como uno de los peleadores más temidos.

La revelación de los dos mejores

A pesar de sus logros, el ex campeón reconoce la jerarquía de otros colegas. En una entrevista, se le consultó sobre su top 2 histórico en la división de los pesos completos.

“Luego Muhammad Ali y yo”, declaró Mike Tyson textualmente durante su participación en el programa The Big Podcast With Shaq.

Con esta afirmación, el neoyorquino sitúa a Muhammad Ali en el primer puesto, reservándose para sí mismo el segundo lugar de la lista. El boxeador confía en que su elección refleja el sentir de la mayoría.

El respaldo de las estadísticas

Para Mike Tyson, la opinión del público general y los datos respaldan esta jerarquía. El púgil instó a los analistas a consultar la opinión global para confirmar su postura.

“Si publicas estadísticas o algo así, pregúntale al mundo. No a uno, sino a diez. Pregúntale al mundo”, añadió Mike Tyson en la entrevista citada.

La elección de Muhammad Ali como el número uno no genera mayor controversia en el deporte. Ali obtuvo triunfos históricos ante rivales como George Foreman y Joe Frazier en su mejor época.

Un legado indiscutible en el ring

Aunque sufrió derrotas ante Buster Douglas, Evander Holyfield y Lennox Lewis, el impacto cultural de Tyson permanece intacto. Su nombre sigue siendo sinónimo de potencia y espectáculo.

La honestidad del peleador al colocarse detrás de Ali cierra, bajo su criterio, una de las discusiones más largas del boxeo. El ranking propuesto destaca por su simplicidad y respeto a la historia.

Actualmente, el mundo del deporte sigue analizando estas palabras de quien fuera apodado el hombre más malo del planeta.

Sigue leyendo:

– Usyk, Fury y Wilder son tentados por Zuffa Boxing

– Dana White ataca sin contemplación a Mauricio Sulaimán y a varios representantes del boxeo

– Emotiva liberación: Caín Velásquez se reúne con su familia y es recibido con mariachi tras salir de prisión