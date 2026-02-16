Usyk, Fury y Wilder son tentados por Zuffa Boxing

La incursión de Zuffa Boxing en el boxeo profesional alcanzó un nuevo nivel de interés tras su reciente evento en el Meta Apex de Las Vegas. La cartelera fue protagonizada por los pesos pesados Charles Martin y Efe Ajagba.

El nigeriano Efe Ajagba se impuso de manera contundente al ex campeón mundial Martin, logrando detener la pelea tras derribarlo en dos ocasiones. Este triunfo posiciona al peleador como una pieza fundamental en los planes de Zuffa Boxing.

Tras su victoria, Ajagba expresó su deseo de enfrentar a los nombres más importantes de la categoría actual. El púgil de 31 años busca validar su ascenso enfrentando a la élite de los pesos pesados.

El objetivo: los nombres más grandes del mundo

Durante la rueda de prensa posterior al combate, Ajagba no dudó en mencionar a los referentes del boxeo actual. El peleador se mostró abierto a cualquier reto sin importar la jerarquía del oponente.

“No importa. Usyk, Tyson Fury, Wilder… a mí me da igual. Estoy dispuesto a pelear con cualquiera del top 10″, declaró Efe Ajagba textualmente según el reporte de la conferencia en el Meta Apex.

Estas ambiciones coinciden con la visión de Dana White, quien busca consolidar a Zuffa Boxing como la organización referente. El objetivo es que su cinturón se convierta en el galardón más prestigioso del deporte.

Un panorama complejo en la división pesada

Aunque la intención de atraer a figuras como Oleksandr Usyk, Tyson Fury o Deontay Wilder es clara, el calendario de estos peleadores presenta varios compromisos. Usyk todavía ostenta tres de los títulos principales de la industria.

Por su parte, Fury tiene programado un regreso al ring en abril contra Arslanbek Makhmudov. Mientras tanto, Wilder debe superar primero un enfrentamiento contra el veterano Derek Chisora.

Ante este escenario, Zuffa Boxing podría optar por un nombre de menor perfil para disputar su primer campeonato inaugural de peso completo. Esta estrategia sería similar a la que implementarán en la división de peso crucero con Jai Opetaia.

Independencia de los organismos tradicionales

Dana White ha reiterado su nulo interés en colaborar con las cuatro organizaciones que actualmente rigen el boxeo mundial. La estructura de Zuffa Boxing busca operar de forma autónoma y directa.

El crecimiento de la promotora en menos de un mes demuestra una capacidad logística superior a la de muchos competidores. El éxito de sus eventos recientes en Las Vegas respalda esta nueva etapa del boxeo.

El mercado espera ahora los próximos movimientos de la empresa para concretar estas peleas de alto nivel. La presencia de Zuffa Boxing promete sacudir las jerarquías establecidas en la categoría máxima.

