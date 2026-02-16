Tyson Fury y sus razones para estar de regreso

El boxeador británico Tyson Fury, anunció su retorno oficial al cuadrilátero tras un periodo de inactividad. El combate está programado para el 11 de abril en el estadio del Tottenham Hotspur.

Con 37 años de edad, Tyson Fury enfrentará al ruso Arslanbek Makhmudov en Londres. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa donde el púgil mostró un estado físico óptimo.

Durante su estancia en Tailandia, el peleador se enfocó en un entrenamiento bajo altas temperaturas. Según el promotor Frank Warren, Tyson Fury luce más saludable que nunca en esta etapa.

"I know in my heart I won those fights" ‼️



Tyson Fury is adamant that he beat Oleksandr Usyk twice 😤#FuryMakhmudov | April 11th | LIVE on Netflix | Tottenham Hotspur Stadium | https://t.co/Y66jtA017H pic.twitter.com/9JxobQyr7x — Ring Magazine (@ringmagazine) February 16, 2026

El motivo de su retorno

El ex campeón mundial explicó los factores que lo impulsaron a retomar su carrera profesional. Su intención es revitalizar la competitividad dentro de la categoría de los pesos pesados.

“Regresé por una razón: para que el boxeo volviera a ser grandioso. Desde que me retiré por quinta vez, el boxeo se ha vuelto muy aburrido”, afirmó Tyson Fury ante los medios.

El boxeador comparó su misión con consignas políticas actuales para enfatizar su deseo de mejorar el deporte. Considera que su presencia es vital para mantener el interés de los aficionados.

Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov go face-to-face 🔥 #FuryMakhmudov pic.twitter.com/HGzykQK1BZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 16, 2026

Preparación sin entrenadores

Una de las sorpresas en la preparación de Tyson Fury es la ausencia de un jefe de esquina. El deportista decidió gestionar su propio acondicionamiento físico y técnico para este compromiso.

“Entrenaré solo. Lo que no sé de mi cuerpo a mi edad, nunca lo sabré”, aseguró Tyson Fury respecto a su nueva metodología de trabajo.

A pesar de las críticas sobre su veteranía, el británico rechaza la idea de un posible declive. Menciona a leyendas como Roberto Durán para justificar su longevidad en el alto rendimiento.

Pronóstico sobre el combate

Respecto a su oponente, Makhmudov, el boxeador reconoció el peligro que representa un rival de gran envergadura. Sin embargo, se mostró confiado en obtener un triunfo contundente por la vía rápida.

Tyson Fury reveals that he was inspired to return to boxing by the tragic accident that saw Anthony Joshua lose two of his closest friends. pic.twitter.com/p6z0cK6kvT — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 16, 2026

“Tengo muchas ganas de partirle la cara. Voy a dejar su cara como una tabla de carnicero después de cuatro asaltos”, sentenció Tyson Fury sobre el desarrollo de la pelea.

El peleador pronosticó que el enfrentamiento terminará en el sexto round con un nocaut. Esta victoria sería el primer paso para consolidar nuevamente su legado en la historia del boxeo.

Sigue leyendo:

– Mike Tyson termina el debate y nombra a los mejores pesos pesados de la historia

– Usyk, Fury y Wilder son tentados por Zuffa Boxing

– Dana White ataca sin contemplación a Mauricio Sulaimán y a varios representantes del boxeo