Tyson Fury tiene claro si disputará una trilogía con Oleksandr Usyk

El ex campeón mundial británico Tyson Fury, ha vuelto a generar polémica con sus recientes declaraciones sobre el futuro de la división de los pesos pesados. Según su visión, el tercer combate entre él y Oleksandr Usyk es inevitable por razones comerciales.

A pesar de haber caído en sus dos enfrentamientos anteriores, Tyson Fury sostiene que él sigue siendo la figura principal del negocio. El peleador considera que su estatus mediático obligará al ucraniano a buscarlo nuevamente.

El británico se prepara actualmente para su combate del 11 de abril contra Arslanbek Makhmudov. Esta pelea marcará su regreso oficial a los cuadriláteros tras su breve periodo de retiro y será transmitida globalmente.

El factor económico en la trilogía

Para Tyson Fury, el interés de su rival por un tercer encuentro nacerá de la necesidad de generar grandes bolsas de dinero. El “Gypsy King” asegura que no existen otros oponentes que garanticen las ganancias que él genera.

“Al final del año, Usyk me estará rogando una tercera pelea”, afirmó Tyson Fury en una entrevista exclusiva para la revista especializada The Ring.

“No soy yo quien quiere pelear con él, será él quien me estará rogando que hagamos la pelea, rogándome, ya verán”, añadió el boxeador sobre la postura que espera del campeón unificado.

La posición de estrella global

La firma con nuevas plataformas de difusión le otorga a Tyson Fury una confianza renovada sobre su valor en el mercado. El peleador cuestiona la rentabilidad de otros posibles rivales para el monarca de la AMB, FIB y CMB.

“El dinero (será el motivo para que Usyk busque la trilogía). Yo soy la gallina de los huevos de oro, el número uno, con el mayor difusor del mundo detrás de mí”, explicó Tyson Fury a The Ring.

El peso pesado continuó con su análisis sobre las opciones de su rival: “Soy el niño dorado de Netflix. ¿A dónde más va a ir? ¿Con quién va a pelear? ¿Pelear con rivales duros por poco dinero? Eso suena muy inteligente”.

Escenario actual de la división

Mientras se define el futuro de esta rivalidad, Usyk se encuentra evaluando opciones tras el colapso de las negociaciones con Deontay Wilder. El mundo del boxeo espera que la unificación total vuelva a estar en juego.

Por ahora, Tyson Fury se concentra en su compromiso en el Tottenham Hotspur Stadium. El resultado de esa noche será determinante para concretar las negociaciones de una tercera pelea hacia finales de 2026.

La expectativa crece entre los aficionados, quienes desean ver si el británico puede revertir los resultados previos en una última batalla por la supremacía de los pesados.

