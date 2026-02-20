Mario Barrios y Ryan García superaron la báscula y están listos para su batalla en Las Vegas

El pesaje oficial para la cartelera “The Ring: High Stakes” se realizó este viernes en Las Vegas. Los protagonistas del evento principal, Mario Barrios y Ryan García, cumplieron con el reglamento y marcaron el peso permitido para la división welter.

Mario Barrios registró exactamente 147 libras sobre la báscula. Por su parte, Ryan García detuvo el contador en 146.5 libras, quedando media libra por debajo del límite máximo de la categoría.

Con estos registros, el combate por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo recibió la autorización oficial. Ambos boxeadores se enfrentarán este sábado en el T-Mobile Arena.

⚖️ Mario Barrios vs Ryan Garcia weigh-in results:



🇺🇸 Mario Barrios – 147 lbs

🇺🇸 Ryan Garcia – 146.5 lbs



The WBC welterweight title is on the line tomorrow night 👑



🎟️ LAST CHANCE for tickets: https://t.co/Ml0FaKjWVl



The Ring: High Stakes | Exclusively on DAZN | Feb 21st in… pic.twitter.com/fTKMs0emYM — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2026

Los objetivos de Ryan García en las 147 libras

Para Ryan García, este enfrentamiento representa una oportunidad de obtener su primer título mundial absoluto. El peleador californiano llega tras cumplir una suspensión y sufrir un revés ante Rolando Romero.

“KingRy” busca recuperar su posición en la élite del deporte. Una victoria de Ryan García este fin de semana lo posicionaría nuevamente como una figura central en las transmisiones de pago por evento.

La trayectoria reciente de Ryan García ha sido irregular, pero su impacto mediático mantiene la atención del público. Este duelo en Las Vegas definirá si puede establecerse con éxito en el peso welter.

Ryan Garcia enters Saturday’s title fight at a size disadvantage ⚖️😳 #BarriosGarcia



pic.twitter.com/CwM6HxeV9B — ALL THE SMOKE Boxing (@atsboxing) February 19, 2026

El panorama para el campeón Mario Barrios

Mario Barrios llega como el poseedor del cinturón verde y oro del CMB. El peleador de San Antonio busca validar su reinado después de registrar empates en sus últimas defensas, incluyendo su reciente combate ante Manny Pacquiao.

El equipo de Barrios confía en su fortaleza física para desgastar a Ryan García durante los doce episodios. Una defensa exitosa le permitiría buscar unificaciones contra otros campeones de la división.

La actividad en el T-Mobile Arena comenzará con las peleas previas antes del turno estelar. Los aficionados esperan que el choque entre Barrios y Ryan García aclare el futuro de la categoría welter.

Sigue leyendo:

– David Benavídez y Gilberto Ramírez protagonizarán la “pelea del año” en mayo

– Anthony Joshua descarta el retiro y podría volver a pelear en julio

– “Dinamita” Márquez cree que Ryan García está en riesgo ante Mario Barrios