Anthony Joshua descarta el retiro y podría volver a pelear en julio

El promotor británico Eddie Hearn aclaró el futuro profesional del ex campeón de peso pesado, Anthony Joshua. Tras meses de incertidumbre, los planes de retorno al cuadrilátero comienzan a tomar una forma definitiva para el verano.

A pesar de los rumores sobre un posible adiós al deporte, el equipo de Anthony Joshua trabaja en un calendario de regreso. El pugilista se mantuvo alejado del foco público tras vivir un suceso personal trágico a finales del año pasado.

El plan original de pelear en marzo y enfrentar a Tyson Fury en agosto ha sido descartado oficialmente. Ahora, el enfoque principal es la recuperación física y mental de Anthony Joshua antes de volver al gimnasio.

Declaraciones oficiales sobre el futuro de AJ

Eddie Hearn explicó la situación actual del peleador en una entrevista para el portal Boxing Scene. El promotor fue enfático al señalar que los tiempos dependen exclusivamente del estado del deportista.

“Creo que regresará a finales del verano, pero físicamente todavía no está en condiciones de volver al campamento. Yo estoy haciendo planes, pero él ahora mismo solo está descansando y preparándose”, declaró Hearn a Boxing Scene.

Se espera que el regreso a los entrenamientos ocurra en las próximas semanas para evaluar su condición real. Si los resultados son positivos, Anthony Joshua podría estar listo para encabezar una cartelera el próximo mes de julio.

El camino hacia la vuelta al ring

La posibilidad de ver nuevamente a Anthony Joshua en acción depende de su reincorporación al campamento de entrenamiento. Hearn analiza diversas opciones para asegurar que el retorno sea exitoso y seguro para el boxeador.

“Estoy evaluando opciones para que vuelva al ring alrededor de julio, pero solo sabremos si eso es una posibilidad real cuando regrese al campamento”, afirmó el titular de Matchroom Boxing a la fuente citada.

De esta manera, el entorno cercano al atleta desmiente las versiones de familiares que sugerían el fin de su carrera. El objetivo de Anthony Joshua es retomar su camino en la división máxima tras superar este proceso de duelo.

