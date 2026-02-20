Mexicano Óscar Duarte asegura estar listo para dar la sorpresa ante Richardson Hitchins

El boxeador chihuahuense Óscar Duarte, se prepara para disputar el campeonato mundial súper ligero de la FIB este sábado en Las Vegas. Durante la conferencia de prensa final, el pugilista mexicano advirtió que su rival, Richardson Hirchins, cometió el error de no valorarlo adecuadamente y por eso quiere dar la sorpresa en el ring.

Óscar Duarte encara este compromiso con la convicción de alcanzar el sueño que ha perseguido durante toda su trayectoria profesional. El escenario será el T-Mobile Arena recibirá este duelo de alta intensidad.

“Pienso que me están subestimando, pero eso es cosa de ellos”, señaló el retador mexicano. Su postura refleja la confianza acumulada tras una preparación física exhaustiva realizada para este combate.

El plan de ataque del mexicano

El estilo de pelea que implementará el retador se basará en la presión constante sobre el cuadrilátero. La estrategia busca neutralizar la técnica del peleador estadounidense desde los asaltos iniciales.

Para alcanzar el éxito, Óscar Duarte planea ejercer un castigo físico que obligue al campeón a retroceder. Según sus palabras, se siente en plenitud mental para afrontar este reto de máxima exigencia.

“Voy a meterle presión y voy a pasar como un tren por arriba de él”, afirmó Óscar Duarte ante los medios de comunicación presentes en la última rueda de prensa oficial.

La respuesta del campeón mundial

Richardson Hitchins reaccionó a las advertencias de su oponente con serenidad, aunque lanzó una advertencia sobre los riesgos de esa estrategia. El campeón sostiene que existe una diferencia técnica marcada entre ambos.

El estadounidense indicó que, si Óscar Duarte decide avanzar de manera agresiva, podría ser vulnerable a un contragolpe. Hitchins aseguró que tiene la capacidad de finalizar el combate antes del límite.

“Si él viene como tren, lo voy a noquear. Les prometo que voy a noquear a este chico si se viene encima”, respondió el monarca ante las declaraciones de Óscar Duarte.

Careo tenso en Las Vegas

El encuentro cara a cara entre ambos peleadores duró cerca de 40 segundos. El mexicano mantuvo la mirada fija en silencio, mientras que el campeón intentó provocarlo mediante gestos y palabras constantes.

Pese a los intentos del rival por generar una reacción, el retador no perdió la calma durante el intercambio. El pesaje oficial del viernes será el último compromiso antes de subir al ring el sábado por la noche.

La victoria de Óscar Duarte representaría un cambio significativo en el panorama de las 140 libras. La afición mexicana espera una actuación sólida en esta oportunidad titular.

