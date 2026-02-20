“Dinamita” Márquez cree que Ryan García está en riesgo ante Mario Barrios

El ex campeón mundial mexicano Juan Manuel Márquez no se guardó nada y compartió su visión sobre el próximo enfrentamiento en la categoría de peso welter. Y es que este sábado Mario “El Azteca” Barrios expondrá su corona ante Ryan García. Por eso, el análisis del “Dinamita” se centra en las realidades opuestas que atraviesan ambos peleadores antes de subir al ring en Las Vegas.

Para el legendario Juan Manuel Márquez, el momento actual de Ryan García genera dudas importantes sobre su rendimiento. El analista sostiene que el boxeador estadounidense no atraviesa su mejor etapa profesional ni personal.

Los antecedentes recientes de García, incluyendo su derrota ante Rolando Romero y una suspensión previa, influyen en este diagnóstico. Según Juan Manuel Márquez, estas situaciones han expuesto debilidades que el peleador no ha logrado corregir.

Un panorama de peligro para Ryan García

El experto considera que el talento natural de García es innegable, pero advierte que podría estarse desperdiciando. El riesgo aumenta al enfrentar a un campeón sólido que busca establecer su dominio en la división.

“Esta pelea es de más riesgo para él”, señaló Juan Manuel Márquez durante un reciente análisis que realizó en el canal de YouTube Desde el Ring junto a Lalo Camarena. El excampeón mundial enfatizó que los factores externos podrían jugar en contra del retador durante el combate.

La inestabilidad fuera del cuadrilátero y los problemas de salud mental son puntos que preocupan al ex boxeador. Para Juan Manuel Márquez, estos elementos debilitan la preparación necesaria para un duelo de este nivel.

La oportunidad de oro para Mario Barrios

Por otro lado, el actual campeón del CMB, Mario Barrios, llega con la intención de validar su posición en la élite del boxeo. Barrios viene de mostrar resistencia en sus compromisos previos, incluyendo su enfrentamiento ante Manny Pacquiao.

El objetivo del titular es obtener una victoria clara que le permita ingresar a las listas de los mejores libra por libra. La determinación del “Azteca” Barrios representa la mayor amenaza para las aspiraciones de su oponente.

Finalmente, Juan Manuel Márquez concluyó que este duelo definirá el futuro inmediato de ambos atletas. Mientras uno busca no caer en la irrelevancia, el otro trabaja para consolidar un legado duradero en el deporte.

