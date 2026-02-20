David Benavídez y Gilberto Ramírez protagonizarán la “pelea del año” en mayo

Lo que era un secreto a voces, se terminó confirmando este viernes para todo el mundo del boxeo y que se oficializó uno de los enfrentamientos más esperados por la afición mexicana y del boxeo mundial. David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez se verán las caras el próximo sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Este combate se llevará a cabo durante el fin de semana del Cinco de Mayo bajo la promoción de PBC. La batalla será transmitida a través del sistema de Pago Por Evento en la plataforma Prime Video.

El invicto David Benavídez subirá de división para este reto. El actual monarca de las 175 libras buscará arrebatarle los títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB al sinaloense Ramírez.

🚨 JUST ANNOUNCED 🚨



Undefeated 2️⃣-division champion @Benavidez300 meets unified WBA & WBO cruiserweight world champion @ZurdoRamirezz in a 🇲🇽 vs. 🇲🇽 showdown Saturday, May 2 on PBC PPV on @PrimeVideo from @TMobileArena in Las Vegas. #BenavidezZurdo



📰: https://t.co/grDd4R9oQq pic.twitter.com/iwrzOtrjnt — Premier Boxing Champions (@premierboxing) February 20, 2026

El camino hacia la gloria en tres divisiones

Para David Benavídez, una victoria en esta categoría significaría convertirse en campeón mundial en tres divisiones distintas. El peleador de 29 años llega tras vencer por detención médica a Anthony Yarde en noviembre pasado.

Por su parte, Gilberto Ramírez ostenta un récord de 48-1. “El Zurdo” defendió sus coronas por última vez en junio de 2025 al superar por decisión unánime al cubano Yuniel Dorticos.

La relación entre ambos púgiles añade un matiz especial al encuentro, pues han compartido intensas sesiones de entrenamiento anteriormente. El propio Ramírez ha comparado este choque con clásicos históricos del boxeo mexicano.

🥊 ANNOUNCED: David Benavidez will challenge Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez for his WBA & WBO cruiserweight world titles on May 2nd at the T-Mobile Arena in Las Vegas. pic.twitter.com/POwSwF9Ixn — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2026

Un duelo de estilos en Las Vegas

La preparación física de David Benavídez será clave para adaptarse al peso crucero. Su pegada y volumen de golpes se medirán ante la técnica y mayor envergadura física del campeón unificado.

El anuncio oficial se realizará mediante una conferencia de prensa en Las Vegas esta semana. Los organizadores esperan que David Benavídez y Ramírez atraigan a miles de fanáticos al estado de Nevada para esta fecha festiva.

Con este anuncio, el calendario boxístico de 2026 asegura una contienda de alto nivel técnico. Los seguidores de David Benavídez estarán atentos a su desempeño en una categoría donde nunca antes ha competido oficialmente.

Sigue leyendo:

– Zuffa Boxing presenta su primer cinturón en medio de la ‘guerra’ de Dana White y promotores

– Anthony Joshua descarta el retiro y podría volver a pelear en julio

– “Dinamita” Márquez cree que Ryan García está en riesgo ante Mario Barrios