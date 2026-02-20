Zuffa Boxing presenta su primer cinturón en medio de la ‘guerra’ de Dana White y promotores

El proyecto Zuffa Boxing, encabezado por Dana White dio un paso hacia delante en su reto contra el boxeo profesional convencional y buscan seguirse consolidando de manera formal en Las Vegas. En este sentido, la organización reveló el diseño de su primer título mundial en un acto que contó con la presencia de figuras clave de la industria.

La presentación ocurrió con la participación de Turki Alalshikh junto a los directivos de UFC y WWE. Este evento marca el inicio de una estructura que busca competir directamente con los organismos tradicionales del pugilismo.

El diseño del trofeo destaca por una placa central octagonal, una referencia al área de combate de las artes marciales mixtas. Con este símbolo, Zuffa Boxing establece una identidad visual que rompe con los estándares circulares del boxeo.

Un nuevo sistema de campeonatos

La creación de este cinturón permite que la empresa gestione sus propios rankings y calendarios. El objetivo de Zuffa Boxing es centralizar el poder y reducir la fragmentación que existe actualmente en las 18 divisiones del boxeo.

Turki Alalshikh expresó su entusiasmo a través de sus redes sociales tras el encuentro con White y Nick Khan. El funcionario saudí destacó la exclusividad que tendrá esta nueva pieza de campeonato para los deportistas.

“Hoy estoy feliz. Me reuní con mis hermanos Dana y Nick en Las Vegas y me regalaron el primer cinturón de boxeo de Zuffa, hecho con hermosos diamantes. Este es un gran comienzo para Zuffa, y solo los mejores tendrán la suerte de ganar este cinturón”, publicó Alalshikh en su cuenta de Instagram.

Expansión y estrategia operativa

El proyecto ya cuenta con tres funciones realizadas bajo su bandera y se encuentra en fase de operación total. El respaldo financiero de Arabia Saudita posiciona a Zuffa Boxing como una amenaza para las promotoras que dominan el mercado.

La intención es replicar el modelo de negocio de la UFC, donde existe una autoridad única sobre los títulos. Esto permitiría a Zuffa Boxing pactar enfrentamientos sin depender de las regulaciones de la AMB, el CMB, la FIB o la OMB.

Con la inclusión del nombre de Muhammad Ali en una placa lateral, la marca busca unir el respeto por la historia con su visión moderna. El uso de la palabra clave Zuffa Boxing refleja la intención de crear un sistema independiente y autosuficiente.

