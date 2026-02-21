Conor Benn propinó un ‘derechazo’ a Eddie Hearn tras firmar con Dana White

El boxeador británico Conor Benn firmó un contrato con la promotora Zuffa Boxing, propiedad de Dana White. Este movimiento marca el fin de una relación de nueve años con Eddie Hearn y su empresa Matchroom Boxing.

La llegada de Conor Benn al nuevo proyecto de White ocurre tras una oferta económica de ocho cifras por un solo combate. Esta decisión generó sorpresa en la industria debido al respaldo que Hearn brindó al púgil durante sus problemas legales y de dopaje.

Zuffa Boxing cuenta con el respaldo de TKO Group Holdings y fondos del grupo saudí SELA. Con esta estructura, la promotora busca competir directamente con los modelos tradicionales de negocio en el boxeo internacional.

El quiebre entre el boxeador y su antiguo promotor

Eddie Hearn expresó su asombro ante la salida de Conor Benn, calificando la situación como una falta de lealtad. El promotor británico fue el principal defensor de Benn cuando este enfrentó suspensiones por resultados adversos en pruebas de VADA.

Durante casi una década, Matchroom Boxing invirtió recursos para convertir a Conor Benn en una figura estelar. Recientemente, la empresa había gestionado su posición como retador obligatorio al título mundial welter del CMB.

A pesar de haber sido la imagen principal de la renovación del contrato de Matchroom con DAZN, el peleador optó por la nueva propuesta. El acuerdo con Dana White representa un cambio total en la gestión de su carrera deportiva.

Planes futuros con Zuffa Boxing

Dana White elogió la incorporación de Conor Benn, destacando su perfil mediático y su estilo agresivo en el cuadrilátero. El dirigente de la UFC planea integrar al británico en carteleras globales de alto impacto.

Por su parte, Conor Benn afirmó que busca enfrentar a los mejores rivales en distintas categorías de peso. El boxeador de 29 años prioriza en esta etapa los beneficios económicos y la proyección que ofrece el nuevo circuito de Zuffa.

Este fichaje intensifica la competencia entre los promotores de Estados Unidos y el Reino Unido. La salida de Conor Benn de su entorno habitual abre una fase de incertidumbre sobre quiénes serán sus próximos oponentes bajo el sello de White.

