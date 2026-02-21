Gervonta Davis está en la mira de un campeón para regresar a pelear

El futuro profesional de Gervonta Davis permanece bajo incertidumbre tras una serie de conflictos legales. A pesar de la inactividad, el boxeador estadounidense se mantiene como una prioridad para los grandes nombres de la división wélter.

Gervonta Davis no registra una victoria desde junio de 2024. Su última aparición terminó en un empate contra Lamont Roach Jr. en marzo pasado, un resultado que generó críticas entre los aficionados al boxeo.

Posteriormente, una demanda civil por comportamiento violento y secuestro provocó la cancelación de su combate programado contra Jake Paul. Debido a estos incidentes, las autoridades arrestaron a Gervonta Davis y la WBA lo despojó de su título ligero.

El interés de la división wélter

Bill Haney, padre y entrenador de Devin Haney, confirmó en una entrevista con All The Smoke Fight que siguen interesados en el púgil. Haney colocó a Gervonta Davis en la cima de su lista de posibles oponentes.

“Hay unos 10 nombres en la lista. Tank está en la parte superior, tal vez Shakur Stevenson sea el siguiente”, declaró Bill Haney a All The Smoke Fight. El entrenador también mencionó a peleadores como Jaron Ennis y Ryan García.

Aunque Gervonta Davis solo ha competido hasta el peso superligero, un salto a las 147 libras representaría un reto físico importante. Su estatura y alcance serían menores comparados con los estándares de la categoría wélter.

Situación actual del campeonato

Mientras se define si Gervonta Davis está listo para regresar a pelear, la WBA busca un nuevo monarca para las 135 libras. Se espera que el nuevo campeón se determine en una función programada para el 11 de abril.

Por su parte, Devin Haney ostenta el título de la WBO en peso wélter tras vencer a Brian Norman Jr. Haney ha expresado que, además de Gervonta Davis, busca enfrentar a figuras como Conor Benn y Keyshawn Davis.

El regreso de Gervonta Davis a los cuadriláteros depende de la resolución de sus problemas fuera del ring. Una vez aclarada su situación jurídica, el mundo del boxeo anticipa su incursión en nuevas categorías de peso.

