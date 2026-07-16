Manny Pacquiao no descarta pelear contra Gervonta Davis

La paralización temporal de las negociaciones para concretar el combate de revancha frente a Floyd Mayweather Jr. ha obligado a que el equipo de trabajo de Manny Pacquiao comience a evaluar opciones alternativas para definir su calendario deportivo de este año.

La planeada exhibición de otoño en Estados Unidos se mantiene en pausa debido a los procesos judiciales que afronta el boxeador norteamericano, lo que abre una ventana de oportunidad para explorar otros desafíos de alta relevancia comercial.

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El origen de las negociaciones de alternativa

Hace un año, el regreso de Manny Pacquiao a la actividad profesional se concretó mediante un enfrentamiento contra el entonces poseedor del cetro de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios.

Dicho compromiso, celebrado tras un período de cuatro años de inactividad por parte del filipino, culminó con un veredicto de empate por decisión de los jueces, impidiendo que el veterano de General Santos superara su propio registro como el monarca de mayor edad en la historia de la división de las 147 libras.

El ofrecimiento de Sean Gibbons en las redes sociales

El mánager de Manny Pacquiao, Sean Gibbons, utilizó sus plataformas digitales para manifestar el interés de su representado en asumir un reto ante el invicto Gervonta Davis.

Ante una consulta de los aficionados en la red social X sobre el desempeño que tendría el noqueador estadounidense frente al único campeón de ocho divisiones de peso en la historia, el representante respondió de manera directa: “¡Podemos averiguarlo! El campeón [Pacquiao] está listo”, indicando que no existen limitaciones contractuales para explorar este cruce.

El panorama competitivo de Gervonta Davis

Por su parte, el boxeador originario de Baltimore, de 31 años de edad, se encuentra en la búsqueda de un rival de alto perfil para concretar su retorno oficial tras su última victoria registrada en junio de 2024. El descarte de posibles oponentes como Floyd Schofield e Isaac “Pitbull” Cruz, quienes ya tienen compromisos definidos en sus respectivas categorías, facilita que la esquina de Manny Pacquiao presente una propuesta formal para un duelo en peso pactado.

De no prosperar los planes para una disputa por el título de la Organización Mundial de Boxeo o de no resolverse la situación legal de Mayweather, la contienda contra Davis se perfila como una alternativa de peso para los meses de otoño. La promotora del filipino continuará analizando los márgenes financieros antes de tomar una determinación que defina si Manny Pacquiao retornará a los tinglados norteamericanos frente a una de las figuras más sólidas de la actualidad.

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