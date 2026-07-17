Ryan García desmerita a su siguiente rival y se siente ganador

Tras confirmarse de manera oficial el enfrentamiento del próximo 12 de septiembre, el boxeador estadounidense Ryan García reactivó la confrontación verbal con Conor Benn de cara a lo que será su primera defensa del cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La contienda, que se disputará en las instalaciones de Las Vegas, Nevada, bajo las pautas de la promotora Zuffa Boxing, ya ha provocado diversas interacciones entre ambos deportistas en las plataformas digitales.

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La viabilidad del pleito en el territorio norteamericano ha dividido opiniones respecto al nivel técnico de los competidores. Mientras el equipo de la esquina británica confía en registrar su primera victoria en suelo estadounidense, el campeón defensor ha desestimado las capacidades físicas de su oponente de cara al compromiso del cierre del calendario veraniego.

Ryan Garcia turned off his tape study of Conor Benn after only one round ??#GarciaBenn l Sept 12th in Las Vegas ? pic.twitter.com/VasYlzeQDs — Ring Magazine (@ringmagazine) July 16, 2026

El cruce de advertencias en redes sociales

El retador europeo inició las hostilidades al publicar un mensaje en sus redes sociales para celebrar la concreción de la cartelera de Las Vegas, la cual contará con cobertura televisiva internacional. “Hablas demasiado. Te voy a partir la cabeza”, escribió Benn, lo que provocó una réplica directa por parte de Ryan García mediante la misma vía de comunicación digital horas después.

You’ve quit once? I’ll make you quit again!

Can’t teach heart!

See you September 12th. https://t.co/3SzQ4W8oo4 — Conor Nigel Benn (@ConorNigel) July 15, 2026

El monarca de las 147 libras desestimó el rendimiento de su oponente y aseguró que el retador británico cometió un error de planificación al aceptar un reto para el cual no posee la preparación necesaria. “Te dije en persona que no eres lo suficientemente bueno para vencerme. Te has metido en este lío, te voy a enseñar la lección de precipitarte en algo para lo que no estás preparado”, respondió de forma directa Ryan García.

Diferencias extraoficiales y el origen de la rivalidad

La tensión entre ambos deportistas no se limita al plano deportivo inmediato, ya que los constantes comentarios sobre la identidad de los boxeadores han estado presentes durante las últimas semanas del calendario deportivo. Durante el transcurso del reciente torneo de la FIFA, Benn increpó a Ryan García por portar camisetas de diversas selecciones nacionales en señal de respaldo. Utilizando su cuenta de Instagram y escribiendo en español, el retador cuestionó el origen del boxeador de raíces mexicanas señalando de manera directa: “Eh, Ryan, eres un pendej*, no eres mexicano. Deja de mentir a la gente”.

Para justificar su postura y detener la controversia sobre su identidad nacional, Ryan García recurrió a sus perfiles de difusión para detallar su procedencia familiar ante las dudas de los aficionados de la disciplina. “Para todos los que se preguntan por qué voy por tres equipos. Mi familia y mi herencia son de México, soy parte portugués, y soy estadounidense, es bastante simple. En última instancia, formo parte del reino de Dios y eso está por encima de todo”, aclaró el atleta en sus redes sociales.

Con las firmas contractuales ya estampadas para la velada del 12 de septiembre, los equipos de trabajo continuarán analizando las variables del combate antes del inicio formal de los campamentos de preparación.

El desarrollo de las sesiones de entrenamiento en las próximas semanas determinará si el monarca de las 147 libras logra consolidar su reinado o si la esquina europea logra dar la sorpresa en el T-Mobile Arena.

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