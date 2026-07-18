Entrenador de Conor Benn advierte que destronarán a Ryan García

El equipo de trabajo del retador británico Conor Benn ha comenzado a desglosar las variables técnicas del combate programado para el próximo 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

En sus primeras declaraciones públicas del campamento, el entrenador de boxeo Tony Sims analizó las capacidades de Ryan García de cara al compromiso deportivo donde estará en juego la faja de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

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El preparador de la esquina europea desestimó la solidez física del monarca defensor en la categoría de las 147 libras y argumentó que el tonelaje actual del estadounidense no corresponde al de un peso wélter natural.

En una entrevista concedida a la revista especializada The Ring, Sims indicó que Ryan García carece de las condiciones físicas necesarias para imponer condiciones de fuerza ante su representado sobre la lona.

“En realidad, es solo un peso ligero inflado”, detalló Sims a The Ring al evaluar la transición física de su contraparte en los meses recientes. “Antes de que surgiera esta pelea estaba hablando de bajar nuevamente a las 140 libras, así que no creo que pueda lastimarlo ni detenerlo. Mi opinión es que Conor Benn será demasiado fuerte para él”, pormenorizó el estratega en su diálogo con el citado medio de comunicación.

El cuestionamiento sobre el espíritu combativo

La esquina del retador europeo considera que la disparidad de dimensiones corporales será el elemento táctico definitorio de la velada en el T-Mobile Arena. Además de la envergadura física, Sims cuestionó si Ryan García tiene el temperamento necesario para asimilar el castigo en las zonas blandas, recordando episodios previos de su historial profesional en los cuadriláteros norteamericanos.

“Será una pelea complicada, no hay ninguna duda de eso, y Conor llegará como no favorito a Las Vegas para enfrentarse a Ryan García. Todo estará a favor de Ryan”, argumentó Sims en la charla con The Ring. “Pero creo que la diferencia de tamaño entre ambos será un factor importante. Además, Conor tiene ese espíritu combativo, pero ¿lo tiene Ryan García? Con el golpe al cuerpo que recibió de Davis, podría haberse levantado, pero no lo hizo. Veremos qué ocurre el 12 de septiembre”, pormenorizó el entrenador.

La experiencia en la división wélter bajo escrutinio

El análisis del estratega británico también se enfocó en el desempeño reciente del monarca, quien obtuvo la faja de las 147 libras tras superar por decisión unánime a Mario Barrios en el mes de febrero. Para el preparador de Benn, ese resultado no constituye un parámetro real de adaptación a la nueva categoría de peso, sugiriendo que la oposición enfrentada presentaba características muy convenientes para la esquina rival.

“Ryan García ha peleado contra buenos boxeadores, tuvo esa victoria sobre Devin Haney y es un buen peleador”, reconoció Sims. “Pero si hablamos de las 147 libras, realmente solo ha vencido a Mario Barrios. No quiero menospreciar a Mario, es un buen boxeador, pero siento que era un rival hecho a la medida para Ryan, avanzando constantemente con las manos cubriéndose la cabeza”, detalló el estratega.

Finalmente, el entrenador británico estableció diferencias entre las cualidades de Barrios y las condiciones físicas que Conor Benn llevará a la cartelera de Las Vegas. Sims recalcó que el retador posee un recorrido que incluye combates en peso medio ante Chris Eubank Jr., lo que le otorga una ventaja de asimilación de golpes que anula la potencia ofensiva del actual monarca welter.

“Conor Benn no va a pelear de esa manera y, además, Conor Benn es un boxeador mucho más grande que Mario Barrios. Ryan es otro peleador que ha subido desde el peso ligero, mientras que Conor se enfrentó dos veces a un gran peso medio, o incluso supermedio, como Chris Eubank Jr. Eubank no logró lastimarlo ni una sola vez en sus 24 asaltos juntos, así que realmente no veo a Ryan García haciendo daño a Conor Benn”, concluyó el estratega.

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