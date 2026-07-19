Ryan García y Conor Benn “echaron chispas” en su primer encuentro oficial

El campeonato mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) registró su primer careo de promoción oficial en la ciudad de Nueva York, este fin de semana. El monarca defensor, Ryan García, y el aspirante británico Conor Benn protagonizaron una tensa rueda de prensa en el Fanatics Fest NYC, escenario donde intercambiaron advertencias y amenazas que obligaron a la intervención del personal de seguridad para evitar un enfrentamiento físico antes de la fecha pactada.

Este primer careo oficial marca el inicio de las actividades públicas para la cartelera que se disputará el próximo 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

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El evento representa la primera colaboración de copromoción estructurada entre las empresas Golden Boy Promotions y Zuffa Boxing, las cuales lograron unificar criterios comerciales tras superar diferencias administrativas respecto a los esquemas de distribución del espectáculo.

Declaraciones y conato de violencia en Nueva York

Durante su intervención ante los medios en el mencionado festival neoyorquino, Ryan García descartó que el retador europeo posea las herramientas técnicas para arrebatarle la faja de las 147 libras que obtuvo a inicios de este año. El púgil estadounidense anticipó un desenlace por la vía rápida y argumentó que mantendrá la localía del cinturón verde y oro sobre la lona de Las Vegas.

“No va a pasar del round 12. No es lo suficientemente bueno. ¿Creen que voy a dejar que un tipo del Reino Unido venga aquí, me quite mi cinturón y me gane? ¡No va a hacer nada!”, declaró el monarca absoluto en su comparecencia oficial ante los reporteros acreditados en el Fanatics Fest NYC para desestimar las capacidades de su oponente.

La respuesta de la esquina europea se produjo de inmediato, interrumpiendo el orden protocolario de la conferencia de prensa. Benn se levantó de su asiento para aproximarse al estrado de su rival, obligando a los oficiales de seguridad a interponerse entre ambos competidores para detener lo que amenazaba con convertirse en una agresión física previa al combate de septiembre.

“¿Quién no va a hacer nada? No eres mexicano, cabrón, no tienes corazón, eres un cobarde. Cállate tú, cabr*n, me la pelas, pendejo. ¿Qué vas a hacer? Ese cinturón se va conmigo para Londres”, respondió el retador británico empleando el idioma español para increpar directamente al campeón defensor. Ante la gesticulación de Benn, Ryan García no disminuyó la intensidad verbal y replicó de forma directa con la frase: “¡Chupa mi p*to, b*tch!”, cerrando así el primer intercambio físico de la jornada promocional.

El origen del conflicto personal y el acuerdo corporativo

Las tensiones de la conferencia representan la continuación de un conflicto personal que se originó formalmente en la temporada de 2025, cuando Benn increpó a Ryan García durante una entrega de premios anual de la revista The Ring. Tras ese primer altercado, las plataformas digitales de ambos peleadores sirvieron como canal para mantener un constante intercambio de hostilidades que finalmente se trasladó a las oficinas de negociación de Las Vegas.

Al cuadrilátero del T-Mobile Arena, Ryan García subirá con un registro profesional de 25 victorias y dos reveses, acumulando un total de 20 definiciones por la vía del nocaut tras superar a Mario Barrios en febrero pasado.

Por su parte, el retador Conor Benn ingresará con una marca de 25 triunfos, una derrota y 14 definiciones por la vía rápida, buscando adjudicarse su primera corona absoluta tras integrarse de forma oficial a las filas de la promotora de artes marciales mixtas y boxeo dirigida por Dana White.

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